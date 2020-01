López Miras: "Necesitamos soluciones, no paseos en helicóptero"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lamentó hoy que "Pedro Sánchez vuelve a la Región de Murcia, cuatro meses después de la gota fría, y sigue sin aportar ninguna solución al problema que sufren los municipios del Mar Menor cada vez que llueve" y aseguró que "el Gobierno central sigue despreciando a nuestra Región".



"No se puede jugar con la seguridad de las personas ni con su integridad; no necesitamos más frivolidad, lo que necesitamos son soluciones, no paseos en helicóptero", remarcó López Miras, quien explicó que "estamos hablando de problemas reales de los vecinos de Cartagena, de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar".



"Desde el helicóptero no se consiguen soluciones; las soluciones llegan hablando con los vecinos, colaborando con el Gobierno regional y con los ayuntamientos", dijo el presidente, quien aseguró que "Sánchez debería haberse reunido con los representantes de tantas y tantas personas que pasan miedo cada vez que llueve en el Mar Menor" y recordó que "el 80 por ciento de las actuaciones que se tienen que acometer para poner solución a este problema corresponden al Gobierno central".



A pie de calle, pisando el barro, escuchando a los vecinos y agradeciendo a los que siguen trabajando para que los municipios del Mar Menor recuperen la normalidad cuanto antes. Buscamos soluciones, trabajamos. Otros, siguen sin presentar ni una sola medida... ?? pic.twitter.com/inG1G5lk1B — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 25, 2020

López Miras hizo estas declaraciones durante su visita a San Javier, donde conoció de primera mano los trabajos que están realizando las brigadas forestales de la Región para limpiar calles de barro y achicar agua de sótanos y garajes. En total, se trata de 12 brigadas forestales, repartidas entre San Javier (5), Los Alcázares (5) y San Pedro del Pinatar (2), además de 9 camiones autobomba "que están trabajando para intentar recuperar la normalidad en la vida de los vecinos del Mar Menor lo antes posible"."El Gobierno regional ha desplegado todos sus recursos y aquí estarán los efectivos el tiempo que sea necesario, mientras sus vecinos lo necesiten", concluyó el presidente.