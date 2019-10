Podemos exige aplicar inmediatamente la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor

El hasta ahora diputado de Podemos en las Cortes, Javier Sánchez Serna, ha visitado esta mañana el Mar Menor, junto al concejal de Podemos en San Javier, Matías Cantabella, para denunciar de forma conjunta la "auténtica tragedia" que se vive en el Mar Menor, "a pesar de los continuos intentos del gobierno regional por manipular y ocultar la realidad".

Sánchez Serna, ha calificado de "auténtico insulto a la inteligencia de los murcianos" los intentos del gobierno de López Miras de echarle la culpa al temporal de las últimas semanas y ha acusado al presidente regional y al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de "no dar la cara". "La culpa no es de la DANA. Es de 30 años en los que no se ha hecho absolutamente nada. El Plan de Gestión aprobado la semana pasada llega 7 años tarde. Seguimos esperando una Ley Integral para el Mar Menor que la Asamblea Regional mantiene bloqueada. No puede ser que los intereses de la Croem y Proexport se antepongan a los del conjunto de la ciudadanía, de los vecinos del Mar Menor, de nuestro importante sector turístico y de la inmensa mayoría de los agricultores del campo de Cartagena que sí respetan el medio ambiente".

Podemos ha exigido la aplicación inmediata de la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor aprobada en Febrero del año pasado por parte del gobierno regional y el impulso de un Fondo de Cooperación Territorial financiado por todas las administraciones, para que la financiación de la Ley de Medidas Urgentes no sea una excusa. A juicio de Sánchez Serna, "al gobierno regional este problema le queda muy grande, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez sigue mirando para otro lado, a pesar de ser tan responsable como el López Miras, ya que las competencias de costas son suyas".

Por otro lado, la futura portavoz en la Asamblea de la formación regional, María Marín, ha exigido "un castigo ejemplar para los culpables de esta situación por acción u omisión, de forma que los siguientes tomen nota". Podemos solicitará la extensión de la querella que el fiscal superior Díaz Manzanera presentó en Diciembre de 2017, para que abarque también la acción de los actuales responsables de velar por la laguna salada.