Franco: "Hemos hecho lo correcto para bajar a la arena y ponernos a trabajar"

La líder de Ciudadanos en la Región de Murcia, Isabel Franco, defendió ayer el pacto alcanzado con el Partido Popular y por el que votó a favor de la investidura del candidato Fernando López Miras: "Hemos llegado a un acuerdo mejor que el que no existía, con voluntad política y sentimiento de Región". La dirigente naranja asegura que han hecho "lo correcto" porque quieren "bajar a la arena" y ponerse "a trabajar".

Además, Franco se sirvió de los resultados del 26 de mayo para defender su posicionamiento con el Partido Popular: "Este acuerdo no es el éxito de uno o de otro, es la conjunción de 72 medidas que cuentan con el aval de 289.000 votos. Una cifra muy superior a la sumada por la izquierda el 26 de mayo".

Desde la tribuna de oradores, la portavoz del grupo parlamentario defendió la "oposición responsable" que su partido ejerció durante la pasada legislatura, llegando a acuerdos presupuestarios que incluían más de 500 millones de euros "destinados a materializar nuestras propuestas". Ahora, Cs propone "el primer gobierno de coalición de la historia de la Región de Murcia, construido sobre un proyecto común que pretende recuperar a la clase media y trabajadora", aseveró Franco. "Se trata -explicaba- de llevar más allá esa actitud responsable, no solo con nuestros votantes, afiliados y simpatizantes, sino también para el conjunto de la población".

La reforma "inmediata" del sistema de financiación, recogido en uno de los puntos del pacto con el PP, ocupó parte del discurso de la oradora: "Queremos un acuerdo que destierre los privilegios para los nacionalistas y nos saque de la cola en cuanto a financiación por habitante". También habló Isabel Franco de corrupción y transparencia, anunciando a sus socios que seguirán "inflexibles" y cesarán "de forma automática a los cargos públicos investigados formalmente por delitos de corrupción política". En esta materia será clave, subrayó, la Ley de Gobierno Abierto, Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes.

La política fiscal socialista fue objeto de sus críticas y afirmó que "el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos, en sus bolsillos", haciendo propia la supresión del Impueto de Sucesiones y Donaciones. Pero no se quedó ahí: "Ahora queremos dar un paso más, y queremos bajar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, y seguir reduciendo el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ya este año ha bajado. Todo esto, mientras congelamos cualquier alza de otros tributos".

En materia social, Isabel Franco defendió un concepto más amplio que el "padre, madre e hijos": "Pondremos en marcha un Plan de Apoyo a las Familias, con especial atención a las vulnerables, como son las monoparentales, pero también a las numerosas, cuya nómina queremos aumentar incluyendo en esta categoría a todas con dos o más hijos".

La liberal, consciente de lo controvertido que se ha vuelto el tema de la violencia de género desde la incursión de Vox en las instituciones, y consciente de que López Miras evitó pronunciar el concepto en su discurso, no dejó pasar la oportunidad de dejar clara su postura: "No vamos a dar un paso atrás en esta materia, como algunos pretenden, porque está en juego la vida humana". Asimismo, también recordó al colectivo LGTBI que "no habrá ningún retroceso en sus derechos".

En política medioambiental, Isabel Franco lamentó que no se les escuchara cuando pidieron una Ley Integral para el Mar Menor, pero se congratuló de que, «ahora que seremos Gobierno, podrá desarrollarse».