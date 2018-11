Joana Miguel: "Tras la operación el afectado debe aprender a comer de nuevo"

La doctora Joana Miguel, coordinadora quirúrgica de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital Morales Meseguer, de la que también forman parte los cirujanos Martin Lorenzo, Lirón Ruiz y Torralba Martínez, da algunas pinceladas sobre cómo abordan la enfermedad.

P ¿Cuál es el proceso que siguen los pacientes cuando llegan?

R Las mujeres mayores de 40 años precisan de una mamografía y un estudio ginecológico con ecografía por existir en esas pacientes más riesgo de padecer cáncer de mama, ovario y endometrio. A todos los pacientes se les solicita una gastroscopia, una ecografía abdominal, radiografía de tórax y la valoración preanestésica que requiere de una analítica y electrocardiograma. Muchos de esos pacientes necesitarán de una consulta a la Unidad del Sueño, del servicio de Neumología, ya que la mayoría sufren el síndrome de apnea del sueño (duermen con máquinas CPAP).

P ¿Quién los deriva?

R Los pacientes son remitidos desde el Servicio de Endocrinología tras un estudio hormonal y psiquiátrico previo y tras haber estado sometidos a dietas hipocalóricas sin éxito.

P ¿Qué deben hacer antes de la operación y después?

R Los pacientes deben comprometerse a acudir a todas las revisiones con su endocrino y su cirujano antes y después de la cirugía de obesidad. También deben realizar ejercicio físico y perder peso antes de la operación para mejorar las condiciones peri-operatorias. Los primeros meses después de la cirugía y con estricto control por endocrinólogo y la unidad de nutrición, la dieta es por fases (de la fase 1 a la 4) basada en sólo líquidos orales más suplementos mutivitamínicos al principio y cambiando progresivamente.

P ¿Qué tipo de intervenciones quirúrgicas se suelen realizar y qué resultados se obtienen?

R La cirugía estándar de la obesidad es el by- pass gástrico laparoscópico, se trata de reducir el tamaño del estomago y hacer un montaje con el intestino delgado para que no se absorban los alimentos en 2 metros aproximadamente. La segunda técnica es la gastrectomía vertical laparoscópica o técnica de Sleeve o manga gástrica, que consiste en hacer del estómago un tubo. Esta se está convirtiendo en una técnica emergente en muchos hospitales del país.

P ¿Suele recuperar el paciente el peso perdido?

R Nuestros resultados a largo plazo son buenos con el bypass gástrico. Con la técnica de la manga gástrica Sleeve tenemos un seguimiento más corto, ya que se hace desde hace menos tiempo. El éxito de la cirugía se basa en la técnica quirúrgica realizada por cirujanos expertos y en que el paciente debe de aprender de nuevo a comer, debe de hacer 5-6 tomas al día de poca cantidad y nunca superando el numero de calorías recomendadas por su endocrinólogo, hacer ejercicio físico, no picotear e hidratarse mucho. En los dos primeros años de la cirugía es cuando se pierde más peso, pero existe un porcentaje de fallos de la cirugía de la obesidad en el que entre un 20 y un 25 por ciento recupera parte del peso perdido a largo plazo (mas de 5 años).

P ¿Es la obesidad consecuencia de nuestra mala alimentación?

R Por supuesto que es consecuencia de la mala alimentación y del sedentarismo, pero además se asocian factores genéticos.

P ¿Cuántas intervenciones de obesidad mórbida suelen hacer en el Morales Meseguer cada mes?

R Se hacen una media de 4-5 cirugías de obesidad al mes, salvo en los periodos vacacionales. Además estas intervenciones siempre son realizada por dos de los tres miembros de la unidad ayudados por un tercer cirujano asistente.