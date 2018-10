El primer episodio de la Gota Fría apenas deja lluvias en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por lluvias y en la zona de la costa aviso naranja por fenómenos costeros adversos

No se cumplieron las predicciones para la primera noche de este episodio de Gota Fría, que se prolongará hasta la mañana del próximo domingo, y apenas se han registrado lluvias en la Región a lo largo de la pasada madrugada.

La lluvia comenzó tímidamente en las costas murcianas, pero el grueso de la tormenta apenas tocó la Región de Murcia.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la mayor acumulación de lluvia se ha dado en la zona de Águilas, donde se han acumulado 10,6 l/m2. En la zona de Barinas se han registrado 5 l/m2 durante la pasada madrugada. En el resto de la Región los datos apenas han sido significativos.

Preparados contra las inundaciones

La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha un plan de actuación ante las previsibles lluvias torrenciales que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado desde esta medianoche hasta las 15 horas de mañana en la Región. Un millar de efectivos de los distintos servicios de emergencia están preparados para intervenir en caso de necesidad.

El director general de Emergencias, José Ramón Carrasco, explicó, tras la reunión de coordinación mantenida hoy por la tarde en la sede del 112 en Murcia y que estuvo presidida por el consejero de Presidencia Pedro Rivera, que el dispositivo se enmarca en el Plan Inunmur contra las inundaciones.

«Ante todo quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la población y de confianza de que todos los ciudadanos tendrán el respaldo de efectivos muy bien preparados para garantizar que cualquier incidencia sea resuelta con satisfacción», comentó.

La Comunidad ha puesto en alerta a 600 bomberos de los parques de Murcia y Cartagena y del Consorcio de la Región; a 140 efectivos de mantenimiento de carreteras; y también del ámbito sanitario y forestal.

La Aemet ha emitido un aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros/m2 en la Región, que se torna en aviso naranja, con hasta 60 litros/m2, para zonas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

«La Agencia prevé que las precipitaciones puedan ser intensas en algunos puntos, pero, en principio, no se espera alcanzar las cantidades que estos días se han recogido en Castellón o Valencia», apuntó el director general.

Carrasco apeló a la concienciación ciudadana para evitar comportamientos que pusieran en peligro a las personas que los realizan y a los efectivos que acudan a ayudarles. «Estos días se han dado consejos para, por ejemplo, no circular por carreteras secundarias en caso de fuertes lluvias, e incluso no coger el coche si no es imprescindible; al igual que evitar senderos que puedan inundarse en el caso de ir a pie», recordó.

El director general apuntó que el aviso de la Aemet se centra más en la duración de las precipitaciones que en la intensidad de las mismas. «No obstante, cuando nos movemos en esos niveles sí pueden producirse episodios fuertes en poco tiempo y en puntos concretos», añadió.