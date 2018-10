Preparados contra las inundaciones

La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha un plan de actuación ante las previsibles lluvias torrenciales que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado desde esta medianoche hasta las 15 horas de mañana en la Región. Un millar de efectivos de los distintos servicios de emergencia están preparados para intervenir en caso de necesidad.

El director general de Emergencias, José Ramón Carrasco, explicó, tras la reunión de coordinación mantenida hoy por la tarde en la sede del 112 en Murcia y que estuvo presidida por el consejero de Presidencia Pedro Rivera, que el dispositivo se enmarca en el Plan Inunmur contra las inundaciones.

«Ante todo quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la población y de confianza de que todos los ciudadanos tendrán el respaldo de efectivos muy bien preparados para garantizar que cualquier incidencia sea resuelta con satisfacción», comentó.

La Comunidad ha puesto en alerta a 600 bomberos de los parques de Murcia y Cartagena y del Consorcio de la Región; a 140 efectivos de mantenimiento de carreteras; y también del ámbito sanitario y forestal.

La Aemet ha emitido un aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros/m2 en la Región, que se torna en aviso naranja, con hasta 60 litros/m2, para zonas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

«La Agencia prevé que las precipitaciones puedan ser intensas en algunos puntos, pero, en principio, no se espera alcanzar las cantidades que estos días se han recogido en Castellón o Valencia», apuntó el director general.

Carrasco apeló a la concienciación ciudadana para evitar comportamientos que pusieran en peligro a las personas que los realizan y a los efectivos que acudan a ayudarles. «Estos días se han dado consejos para, por ejemplo, no circular por carreteras secundarias en caso de fuertes lluvias, e incluso no coger el coche si no es imprescindible; al igual que evitar senderos que puedan inundarse en el caso de ir a pie», recordó.

El director general apuntó que el aviso de la Aemet se centra más en la duración de las precipitaciones que en la intensidad de las mismas. «No obstante, cuando nos movemos en esos niveles sí pueden producirse episodios fuertes en poco tiempo y en puntos concretos», añadió.



Reforzamiento municipal

El alcalde de Murcia, José Ballesta, convocó hoy una reunión urgente en la que se abordó el dispositivo especial de seguridad ante la alerta por gota fría en el municipio hasta mañana al mediodía.

«La Aemet ha bajado el nivel de aviso de naranja a amarillo, pero desde el Ayuntamiento vamos a actuar como si fuera naranja, porque las previsiones varían hora a hora y conviene reforzar todas las medidas de seguridad», destacó el regidor.

Ballesta explicó que «se han reforzado los efectivos policiales en la ciudad y pedanías y 75 agentes se encargarán exclusivamente de atender el Plan Especial de Zonas Inundables que hemos activado; a los que hay que sumar los agentes activos en los servicios ordinarios (sala, atestados, patrimonio)», dijo.

En cuanto a los Bomberos, a los 35 habituales se sumarán 25 más, es decir, un 75% más de efectivos, duplicándose los operarios de sala y los equipos. Protección Civil también ha movilizado a 25 personas, que hoy mañana 31.

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado un dispositivo de refuerzo de servicios municipales ante el aviso amarillos por lluvias para mañana por la mañana, así como fuertes vientos en la costa que pueden alcanzar rachas de fuerza 7.

Bomberos, Policía Local, Protección Civil han reforzado sus servicios, con personal localizado, que se encargará de prestar auxilio a conductores que pudieran quedar atrapados en cauces, achicar agua de sótanos, cortes de carreteras y vigilancia de los puntos conflictivos de los cauces de las ramblas. La Concejalía de Infraestructuras también ha dispuesto maquinaria y personal para prestar apoyo al resto de servicios.

Además, la concejalía de Servicios Sociales ha reforzado el servicio de localización de personas sin techo que viven en la calle para su derivación a centros.