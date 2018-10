La CHS cierra siete pozos de sequía de Hellín el resto del año

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha decidido paralizar los siete pozos de sequía de la localidad de Hellín, en la provincia de Albacete, decisión que fue ayer comunicada al Ejecutivo en la reunión de la Comisión de Seguimiento Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la Batería Estratégica de Sondeos situados en este municipio albaceteño, que tuvo lugar en Murcia. En esta reunión se abordó la necesidad de considerar una nueva propuesta del plan de explotación para el año 2018, al tiempo que se acordó finalizar la explotación de los pozos de sequía para el resto de este año y 2019.

De estas instalaciones se extrae agua destinada al suministro para la población abastecida por la Mancomunidad del Taibilla (MCT) y no tiene uso agracio. El organismo informó que cuenta con «recursos suficientes» y que no va a ser necesaria el agua de los pozos. Para el nuevo año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre, si las condiciones no cambian, los pozos estarán cerrados en 2019. En cambio, puntualizaron desde la CHS, en caso de ser necesario, «se actuará como se ha hecho en los años anteriores de sequía» y se volverían a abrir.

Esta batería es una infraestructura perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura ejecutada entre los años 2005 y 2009 para incrementar la disponibilidad de recursos hídricos en períodos de sequía en las provincias de Murcia y Alicante, aunque la ubicación de dichos pozos se encuentran en la vecina provincia de Albacete.

De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica ha atendido las demandas que, tanto desde el Gobierno castellano-manchego como desde el Ayuntamiento de Hellín le habían hecho llegar en «numerosas ocasiones», con el objetivo de que finalizase la extracción de recursos subterráneos de la provincia de Albacete por medio de esta Batería Estratégica de Sondeos, y que «en caso de situaciones de sequía se opte por otros recursos como son las desaladoras».

Durante la sesión, el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, Manuel Miranda, agradeció a los representantes de la CHS la paralización de los sondeos y volvió a trasladar la posición en contra, tanto del Gobierno de Castilla- La Mancha como de los ayuntamientos de la comarca afectada ante la realización de esta actuación, «que no es otra que extraer los recursos subterráneos de esta provincia de Albacete para ser usados en otros territorios».