De la Serna teme que el AVE no llegue nunca a la Región de Murcia

Mostró ayer en Murcia su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría como candidata a presidir el PP.

El ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,defendió ayer en Murcia una candidatura «de unidad y acuerdo» encabezada por la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que «el PP saldrá mucho más fortalecido en la medida en que se pueda llevar a cabo una candidatura de unidad que evite que se produzca la votación». Así se expresaba De la Serna antes de mantener una reunión con los compromisarios del Partido Popular de la Región de Murcia que acudirán al Congreso Nacional del partido en Madrid los próximos 20 y 21 de julio, donde se elegirá al nuevo presidente nacional del PP.

En esta línea, destacaba que Sáenz de Santamaría «es una persona que tiene todas las cualidades y capacidades para liderar el PP y alcanzar la presidencia del Gobierno de la nación». Y es que, apuntaba, «si sale elegida, como estoy convencido que será, va a desempeñar todas las funciones que tenga que ejercer como presidenta de forma impecable, empezando por la oposición, porque a Pedro Sánchez le queda una semana para que venga aquí la madre de todas las oposiciones a poner fin a la batería de medidas de exclusión y fractura que plantea de nuevo sobre la sociedad española».

Por su parte, y en relación con este tema, el presidente del PP en Murcia y del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, dejaba claro durante su enceutnro con el ex ministro de Fomento que desde el PP «se va acoger y escuchar con entusiasmo el proyecto de Sáenz de Santamaría».



«Temor» por el AVE

A su vez, Íñigo De la Serna confesaba ayer que teme «lo peor» en cuanto a la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, ya que el PSOE «hizo todo lo posible para que el AVE no llegara a la Región y me temo que lo que vaya a hacer a partir de ahora vaya en la misma dirección; tratar de vender un sucedáneo como un proyecto de alta velocidad». Sin embargo, manifestaba, la Alta Velocidad «no tiene variantes que uno quiera trasladar» y se preguntaba, además, «si la variante es que la gente se baje en un sitio para coger una lanzadera que la lleve a otra parte, para qué hemos recorrido este camino». Aunque considera que hay que esperar a que este viernes se conozca la posición que va a adoptar el PSOE sobre el AVE, teme que la solución que se vaya a plantear «sea una solución que no sea la del AVE», lo cual «supondría un grave daño a todos los murcianos».

También recordaba, al igual que el presidente del Ejecutivo murciano, que en junio se tendrían que haber licitado los proyectos del soterramiento de la estación del Carmen y Barriomar o el corredor entre Murcia y Almería. «Todo se tenía que haber licitado y sólo hay retrasos sin justificar sobre una obra que puede generar mucho empleo y que es estratégica», apuntaba.

No obstante, se mostraba convencido de que el PP en Murcia «dará la batalla para que el AVE, perfectamente compatible con un soterramiento y que el PSOE está retrasando, se cumpla en los términos que estaba acordado» y hacía hincapié en que Soraya Sáenz de Santamaría «es la primera de las defensoras de la Alta Velocidad».

Por su parte, López Miras puso en valor la gestión de De la Serna en su etapa de ministro con la Región, ya que «gracias a él, se ha conseguido en Murcia en poco más de un año alcanzar con plazos y fechas concretas, presupuesto y licitaciones para aquellas infraestructuras que se le negaron; y en Murcia hay una fecha prevista para abrir Corvera». Ahora, el exministro espera que los socialistas no «destruyan ni demoren estos proyectos».