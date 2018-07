Doce empresas están a la espera de recibir autorización para comenzar a funcionar

Ciudadanos asegura que la incertidumbre en el sector la están creando el Gobierno regional y el PSOE. La formación naranja denuncia que hay hasta una docena de estaciones de servicio ITV esperando recibir autorización de la Comunidad Autónoma para poder abrir sus puertas y generar empleo. Una de ellas es la que está previsto que se instale en Molinos Marfagones (Cartagena), que pese a que sus promotores tienen desde el 19 de abril toda la documentación necesaria, no tienen todavía los permisos de la Administración autonómica para funcionar. «Mientras tanto, estos promotores están soportando desde el 5 de mayo el pago de once nóminas por requisito legal y aseguran que no podrán soportar por mucho más tiempo esta situación», explicó el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín. En Cieza, asimismo, hay empresarios en la misma situación.

Desde el Gobierno regional, por su parte, admiten que hay distintas solicitudes para la puesta en marcha de ITV en distintos municipios. «Estas solicitudes de autorización de nuevas estaciones de ITV están siguiendo el procedimiento administrativo que es complejo, en el que además se ha producido un cambio en la legislación estatal que lo regula, estando todavía en tramitación diferentes expedientes. En ese procedimiento se tienen que realizar las necesarias comprobaciones técnicas y documentales exigidas por la ley (estatal), por las que estamos velando escrupulosamente al estar en juego algo tan importante como es la seguridad y la vida de las personas», señalan.