Silvia Leal: "Tecnología sí, pero controlada"

En España todavía existe miedo y desconocimiento por parte de los docentes y padres a la hora de implantar nuevas tecnologías en la educación, como explicó ayer Silvia Leal en Murcia.

Silvia Leal Martín, licenciada en Ciencias Económicas y doctora en Sociología, presentó ayer en el IV Congreso Educativo de las cooperativas de enseñanza que se celebró en Murcia, una conferencia dedicada a la necesidad de digitalizar la educación. Como madre, se muestra también partidaria de la tecnología, siempre controlando el uso que los menores hacen de ella y ajustándola para incentivar la creatividad de los más jóvenes.



Considera que es importante la tecnología en la educación?

Claro, en estos momentos tenemos que ser capaces de empezar a generar una semilla de interés vocacional por las nuevas profesiones que están llegando porque cada año bajan las matrículas en carreras tecnológicas un 3,3%, y es un drama.

¿En su opinión, en España se está fomentando lo suficiente el uso de la tecnología en las aulas?

Yo creo que cada vez más, y no quiero ser pesimista, pero la realidad es que todavía queda mucho por hacer. Y, ahora, no hablo solamente como profesional sino como madre. A mí me cuesta todavía ver ese cambio y sobre todo que los profesores lo entiendan.

¿Cuál cree que es el principal problema de España a la hora de incentivar estas tecnologías?

Bueno, yo creo que no se termina de entender que la tecnología es algo más que la robótica. Por supuesto que la robótica hay que incorporarla, es imprescindible que los niños empiecen a programar desde el primer momento. Pero la clave es que los profesores utilicen con naturalidad la tecnología en el aula.

¿Los docentes españoles están preparados para la implantación de estas tecnologías?

Todavía nos encontramos con profesores que tienen miedo o cierto rechazo a la tecnología, porque es verdad que en determinadas ocasiones resulta complicado usarlas.

¿En qué cree que está infundado este miedo?

Hay mucho prejuicio en cuanto a la tecnología. Llega en un momento determinado y parece que nos va a quitar el empleo. Por un lado el prejuicio profesional y, por otro, la necesidad de formación. No todos los profesores están recibiendo esta formación. Y luego, los medios de comunicación que no están terminando de estimular a la sociedad para que se produzca el cambio.

¿Aboga por un uso responsable de la tecnología o por la libertad total del niño en su uso?

No, de libertad de tecnología nada. Yo como madre soy la primera que está controlando continuamente a mis hijos. Pero también utilizo herramientas para que aprendan, por ejemplo matemáticas, y mi experiencia es fantástica. Yo abogo por el uso de la tecnología, controlado por los padres sobre todo a determinada edad, pero también dirigido por un profesor que entienda qué tecnologías usar en función al momento. Tecnología sí, pero controlada.

¿La tecnología fomenta la creatividad?

La tecnología por un lado fomenta la creatividad siempre y cuando se complemente con libros, con juegos y otras actividades. Yo no creo en la tecnología por sí sola, la tecnología es una herramienta más.