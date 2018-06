La diversidad familiar y la nueva maternidad llegan a Quirónsalud

El avance en la tecnología médica y el trabajo conjunto de diferentes equipos multidisciplinares dentro del campo de la reproducción asistida ha permitido en los últimos tiempos una mayor confianza e interés en esta opción para conseguir el objetivo de tener un hijo por parte de las parejas que presentan serias dificultades a la hora de lograr un embarazo. Los expertos del Instituto de Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia concretan que hoy en día, la diversidad de familias y su ilusión por tener un hijo ahora o en un futuro se puede cumplir gracias a las diversas opciones que ofrecen desde la reproducción in vitro.

En la jornada ´Democratización de la maternidad. Nuevos modelos de familia´ celebrada el pasado lunes en LA OPINION y organizada por el Instituto de Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia, los expertos en los sectores de la reproducción asistida, fertilidad y sexología especificaron que cada vez más llegan a las clínicas como Quirónsalud mujeres solteras que quieren formar una familia monoparental o parejas homosexuales que deciden someterse a un tratamiento de reproducción asistida.

Y es que se estima que en la actualidad más del 15% de las parejas presenta algún problema de fertilidad que impide o dificulta la concepción por vía natural y, según los últimos datos, este porcentaje va en aumento. Tras estas dificultades para concebir se encuentran diversos factores como «el retraso en la edad de la maternidad, la contaminación ambiental, el sedentarismo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el sobrepeso y la disminución en la calidad seminal contrastada en los últimos años», señala Laura Sarabia, jefa de Laboratorio del Instituto de Reproducción Asistida Quirónsalud Dexeus Murcia. Para esto, es imprescindible reducir los niveles de estrés y realizar algunos cambios en la dieta, teniendo en cuenta que los efectos serán notables a partir del tercer mes.

Algunos alimentos contribuyen a mejorar las posibilidades de un embarazo debido a sus propiedades beneficiosas para nuestro organismo. En el caso de las mujeres, explica Carolina Pérez, especialista en nutrición del Hospital Quirónsalud, es importante consumir alimentos con ácido fólico y los hombres alimentos con zinc. Con esto, y con las modernas técnicas de reproducción in vitro de la clínica Quirónsalud, han logrado un 50% de tasa de éxito en embarazos en mujeres jóvenes, y aun así, su éxito también radica en lograr el embarazo en mujeres de entorno a 50 años, cuando ya llega al final su vida fértil.

Las cotizaciones como inversión



Las parejas que hoy en día se presentan en la clínica Quirónsalud distan mucho de parecerse a las familias de hace 10 años, según comentan los profesionales en reproducción asistida. Tanto el hombre como la mujer destacan por mostrar la misma implicación en el proceso y la responsabilidad es asumida por ambos. «Hace años no se comprendía que si existía un problema de fertilidad, éste no podía ser del hombre. Hoy se acepta la responsabilidad por ambos lados, el varón puede llegar con un número menor de millones de espermatozoides, o que tienen dificultad para moverse, y en la mujer el problema de la fertilidad es la edad», explica el doctor Víctor Villalobos. La jefa de laboratorio Laura Sarabia, por su parte, señala que muchas parejas acuden al instituto cuando su fertilidad «está comprometida. Lo ideal para preservar la fertilidad sería acudir a los 30 o 32 años, y cuando avance la sociedad las mujeres irán adoptando esta medida. Lo que lastra este avance es la falta de recursos economicos, quizá esto no les permita entrar en estas clínicas», señala, a lo que añade que «hoy en día estamos ayudando a embarazar a mujeres de 50 años. La tectología nos va dando esas posibilidades. El periodo fértil es el que es». El doctor Villalobos entiende que los problemas laborales o económicos es un muro a la hora, también, de tener un hijo. Es por ello que desde «Quirónsalud estamos buscando la alternativa de cómo financiarles a las parejas este proyecto de tener un hijo lo más pronto posible. Si uno tiene claro que no quiere ser padre o madre a una edad, que sepa que existe la posibilidad de acudir a preservar esos óvulos».

Incluso los profesionales señalan que con enfermedades como el cáncer «en casi el 100% de los casos se puede permitir una estimulación ovárica y se pueden aspirar todos esos ovocitos y congelarlos, excepcionalmente no se podría porque se aumentan los niveles de estrógenos. Cuando se detecta un cáncer, podemos hacer el tratamiento en cualquier momento del ciclo menstrual. En los próximos 15 días al momento de detectar el cáncer, se puede estimular y extraer los ovocitos para congelarlos».