Aparece un nuevo bache en el proyecto del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos que podría alargar, todavía más, su apertura definitiva. Certain S.L., la promotora de esta gran superficie, asegura que el Ayuntamiento de Cartagena le denegó el certificado de innecesaridad para constituir el complejo, un documento necesario para la tramitación de las licencias de obras mayores en solares o fincas afectadas urbanísticamente.

Toda parcelación, segregación o división de terrenos, está sujeta a licencia municipal, por lo que el Ayuntamiento debe declarar su innecesariedad para que el proyecto siga en marcha y la promotora pueda seguir avanzando en sus trámites. A causa de esta problemática, los promotores todavía no han podido tramitar la llegada de nuevos negocios al futuro centro comercial.

Este bache retrasará, inevitablemente, la apertura del centro comercial ubicado en Cabo de Palos

A finales de julio, cuando por fin dieron comienzo las primeras obras para edificar el centro comercial, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Ana Belén Castejón, comunicó a los promotores que le concederían el certificado «en el plazo de una semana», algo que «finalmente no sucedió» y en cambio obtuvieron «un documento en el que se les denegaba» este permiso, asegura José García, de Certain S.L.

Cabe recalcar que la promotora solicitó este documento en octubre del año pasado, según aseguran. «A partir de entonces y según marca la ley, el Ayuntamiento tenía tres meses para contestar. Al final tardaron 11 meses. Debido a esto, por silencio administrativo la contestación sería positiva, pero ahora resulta que ni tan siquiera consideran eso. Ahora dicen que no y ya está, sin dar explicación alguna. Este es un Ayuntamiento que no motiva sus resoluciones. Se las pides y no te las mandan, solo las que quieren. Es un Ayuntamiento muy complejo», denuncia García.

LAS CLAVES Más demoras Certain S.L. ha presentado un recurso que está pendiente de respuesta La promotora ha presentado un recurso a la decisión del Ayuntamiento cuya respuesta se podría demorar al menos un mes. Primera fase Las obras que iniciaron a finales de julio marchan a buen ritmo Los trabajos consisten en la demolición de la antigua infraestructura y está previsto que finalicen a principios del año que viene.

Ante la situación, la promotora ha presentado un recurso de alzada y todavía está a la espera de una respuesta. Si la contestación no es positiva, no duda en presentar un recurso contencioso-administrativo para solucionar el asunto.

Sin embargo todos estos procesos acarrean un problema: más retrasos de cara a la apertura del centro comercial. «Los propietarios estamos preocupados, no sabemos con certeza la demora que puede conllevar todo esto. Ahora estamos a la espera de que contesten al recurso de alzada que hemos presentado, que deberían responder en cosa de un mes, pero quizás se podría dilatar más en el tiempo. Si no nos contestan y presentamos el recurso contencioso-administrativo el proceso podría llevarnos un año o más», apunta García.

Las obras siguen su curso

Las obras que iniciaron a finales de julio todavía siguen en marcha, ya que esta sí que se resolvió adecuadamente por parte de ambas partes. Esta primera fase comprende la demolición de 10.000 m2 de sótano del antiguo centro comercial, así como de los tres pabellones de locales abandonados.

De esta forma se va a habilitar un espacio para construir un gran Mercadona. Está previsto que las obras finalicen a principios del año que viene. La segunda fase, que se basa en la renovación completa de la urbanización y que estaba previsto que comenzara después del verano de 2023, es la que está actualmente en entredicho.

El restaurante proyectado en la cala del Salero, una «aberración» para el PSOE

El PSRM criticó ayer con dureza la pretensión del Gobierno regional de autorizar la construcción y explotación de un restaurante en una zona de uso portuario de Cabo de Palos, frente a la playa El Salero, tal y como aparece publicado en el BORM del pasado jueves. «Han acabado con el Mar Menor y ahora fijan su objetivo en otra parte de la costa. El ansia depredadora del PP en la costa y el litoral de la Región es insaciable», señaló la viceportavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Carmina Fernández.

El restaurante, según ha publicado la Consejería de Fomento, se ubicaría al borde de un acantilado en Cabo de Palos, siendo una de las de las pocas zonas que quedan desocupadas en el entorno del puerto de la localidad.

Fernández calificó de «aberración absoluta» que el Partido Popular permita construir en esa ubicación: «El impacto sobre el paisaje y sobre la zona sería irreparable; es inconcebible que un gobierno con un mínimo de sensibilidad proponga semejante despropósito», aseguró la diputada socialista, que anunció que su partido empleará todos los instrumentos legales posibles «para oponernos a esta aberración que planea López Miras».

La viceportavoz recordó que la Administración regional ya intentó «hacer negocio con la misma empresa en el faro de Cabo de Palos, privatizándolo para convertirlo en un hotel y le salió mal por la presión de vecinos y colectivos. No vamos a consentir este nuevo intento de ‘negocietes’ para sus amigos».

Fernández también destacó que el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga posee «un largo y conflictivo historial a sus espaldas por su controvertida gestión de los puertos del litoral de la Región que han sido su responsabilidad desde el año 2017 y que tuvo relación con ellos varios años antes a través de su empresa de ingeniería».