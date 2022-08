En el hall del Casino de Cartagena nos atiende José Antonio Luque, al que varios amigos felicitan durante la entrevista por su reciente elección como Cartagenero del Año 2022 por la asociación Cartagena Futuro, de la que fue presidente entre los años 1998 y 2009. El acto de entrega del galardón será, con apoyo del Ayuntamiento, el 10 de septiembre. También fue presidente de la Plataforma por la Biprovincialidad. Demuestra conocer los entresijos de los grandes temas del municipio.

¿Qué significa para usted haber sido elegido Cartagenero del Año?

Una imponente sorpresa, que dio paso a la satisfacción, al orgullo de pertenecer a ese conjunto de cartageneros que han tenido la suerte de que se les reconozcan en vida, que han amado y han servido a Cartagena sin contar las horas, los días ni los años, y pensando que haría falta que los eligieran de diez en diez, porque hay muchísimos más.

¿En qué reivindicaciones se ha involucrado en todos estos años?

La verdad es que son muchas. Por ejemplo, desde que asumí la presidencia de Cartagena Futuro trabajamos en la inclusión de la ciudad en la señalización de todas las carreteras que llegan hasta aquí, porque eso animaba al resto de españoles a visitarnos. También nos involucramos en la reivindicación de que se restaure nuestra Catedral, la única que queda en ruinas en España. Nos opusimos a la construcción en El Molinete e impulsamos un plan estratégico para Cartagena. Pero hay dos temas de los que me siento especialmente orgulloso: conseguimos desbloquear la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena y la construcción del nuevo hospital de Santa Lucía.

«Me siento especialmente orgulloso por haber contribuido a desbloquear la creación de la UPCT y el hospital

¿Cree que es importante que los cartageneros se impliquen en la ciudad?

Totalmente. Aunque todos los ciudadanos paguen sus impuestos y confían en que sean las administraciones las que se encarguen de todo, yo estoy convencido de que cada uno debe de hacer en cada momento aquello que sea útil para los demás. Ya sea levantar a alguien que se ha caído o escuchar a quien lo necesite, pero también uniéndose a alguien que entienda de un problema y buscarle una solución. Si todos los cartageneros nos implicáramos en los problemas que la ciudad tiene, y hay organizaciones para hacerlo, la ciudad sería más hermosa. El ejemplo son esas calles andaluzas que limpian y arreglan los propios vecinos.

¿Entiendo entonces que merece la pena dedicarle tiempo y dinero a la ciudad, restándoselo a la familia?

Hay un cargo de conciencia de que me he perdido momentos buenos con mi familia, de ocio con mis amigos y momentos de descanso, pero hay tiempo para todo. No obstante, cuando te haces mayor, le pides disculpas a la familia, les dices lo mucho que los quieres y que te hubiera gustado pasar más tiempo con ellos, pero que lo hice por una causa noble y quizás ahora se sientan orgullosos de eso y lo comprendan.

« Si todos los cartageneros nos involucráramos en los problemas que tiene Cartagena, la ciudad sería más hermosa

¿Cómo valora el presente y futuro de Cartagena?

Cartagena necesita una asociación de los políticos y que se sienten a pensar de verdad en el futuro de la ciudad, en qué temas podemos ser en poco tiempo la gran ciudad que todos queremos que sea. Hablando se mejoran los proyectos y se llevan a cabo. Les diría a quienes nos gobiernen que hagan realidad la Cartagena Patrimonio de la Humanidad, la recuperación del monasterio de San Ginés y el Mar Menor, o la playa del Espalmador e incluso hacer navegable la rambla.

¿En ese futuro Cartagena debería tener su provincia?

La restitución de la provincia garantizaría el futuro de la Región, porque sería más fuerte, estaría más unida y mejor representada. Es la única forma de conseguir seis representantes más en las Cortes Generales