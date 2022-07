José López: "Gobernaremos como lista más votada y con acuerdos, menos con ‘La Trinca’"

Han pasado cinco años desde que dejó de ser alcalde de Cartagena. Desde entonces ha estado en un segundo plano, en la oposición, que ni mucho menos le ha alejado de su objetivo de «velar por el interés de todos los cartageneros», tal y como él afirma. José López Martínez (Cartagena, 1967), nos recibe en su despacho del Palacio Consistorial, desde donde enfila la recta final de una legislatura en la que ha tenido que hacer frente a tres rivales en uno y a las críticas que ha recibido por algunas de sus polémicas declaraciones. En los próximos meses, con las elecciones municipales de 2023 en el horizonte, le toca demostrar que el fervor que le llevó a conquistar el corazón de buena parte de los cartageneros no se ha apagado.

De momento, su partido, Movimiento Ciudadano (MC), ha vuelto a confiar en él como Secretario General.

¿Cómo ve su candidatura de cara a las elecciones de 2023?

MC ha demostrado y va a seguir demostrando. Nuestras perspectivas son ganar las elecciones y alcanzar la mayoría absoluta para que Cartagena recupere las riendas de su futuro. Respecto a mi candidatura y el resto, se debatirán y harán públicas después del verano.

¿Cuáles son las cualidades que destacaría de usted como posible alcalde?

El fruto de mi gestión me lo dan mis cuentas bancarias, mi bagaje y el de mis empresas y empleados. Yo lo único que he hecho en política es devolverle a Cartagena lo que ella me ha dado, a base de utilizar los talentos que el señor puso en mis manos, porque soy muy bueno en algo: elegir a los mejores para formar equipo. Mi único mérito es saber elegirlos, darles la confianza y conjuntar todas esas sinergias para que tengamos frutos, como cuando pagamos 80 millones de euros de deuda en 18 meses. Soy educado y moderado. Sin embargo, en lo único que no tengo moderación es en amar. Amo a mi tierra y a mi gente mucho más que a mi vida y a mi fama. Yo no vengo a la política para vivir de esto, yo vivo lo suficientemente bien y tranquilo con mis empresas. Sin embargo, mientras siga estando en MC, seguiré defendiendo a Cartagena con uñas y dientes.

¿Haría algún pacto para conseguir la mayoría?

Antes de las elecciones ninguno. Con los resultados sobre la mesa si no hay mayoría absoluta creo que gobernaremos en cualquier caso como lista más votada o acuerdos de investidura. Para gobernar cuento con un gobierno monocolor, el carmesí de Cartagena, y alcanzaremos acuerdos con todos los grupos que no forman parte de ‘La Trinca’, como hice en mis dos años de alcaldía aprobando presupuestos y ordenanzas con todos los grupos. MC no va a pactar ni con los tránsfugas, ni con PP, ni con el PSOE. Al menos mientras esté yo en el partido.

¿Ve al nuevo partido de Castejón con opciones de conseguir votos?

Creo que su partido no va a sacar absolutamente nada. Castejón ha traicionado a mucha gente, si bien es cierto que está moviendo fichas para que ciertos colectivos la voten. Puede que la voten en su pueblo, o ni eso, ya que la última vez únicamente le votaron poco más de 500 personas, quizás porque la conocen.

Cuando MC estaba en el Gobierno ¿qué proyectos le quedaron pendientes por materializar y quiere poner en marcha si gana las elecciones?

Hicimos muchas cosas para estar solamente dos años. Bajé el gasto sin necesidad de hacer concurso público y conseguimos un 100% de transparencia. Algo que ya no es así, cuando dejamos la alcaldía quitaron a todos los concejales de la oposición de las mesas de contratación, por lo que queremos retomarlo de nuevo. MC viene a poner luz, sensatez, criterio y a sacar Cartagena adelante.

¿Hay otras iniciativas, retos y reivindicaciones que plantee el partido de cara a su candidatura?

Estamos trabajando en una encuesta sobre el estado de los servicios y las principales carencias para los cartageneros. Cartagena nunca ha estado tan sucia, tan aislada y tan abandonada y hay que darle un giro de 180 grados. También tenemos la voluntad de limpiar montes y queremos recuperar los ganados para ello, para que pasten el terreno, lo que ayuda a prevenir incendios y a que la vegetación se regenere. Y si los pastores tienen que ser municipales, lo serán.

¿MC tiene pensado postularse como partido regional?

Queremos entrar con al menos un par de diputados, ya que, por desgracia, nos vemos siempre sesgados por la intervención de San Esteban. Por lo tanto, tenemos la necesidad imperiosa de incendiar la Asamblea con los problemas de los cartageneros y de todos los habitantes de la Región Los parlamentos llevan 40 años de espaldas. MC cambiará la agenda para cambiar la Región.

¿Qué opina de la gestión del Gobierno actual respecto a la excavación y puesta en valor del Molinete?

MC denuncia y amenaza al empresario que compre en la acrópolis. Creemos que Cartagena necesita un gran parque arqueológico que comprenda al Monte Sacro y el Molinete. Creo que este municipio tiene la suficiente extensión como para no necesitar urbanizar esos dos cerros históricos. En el resto de Cartagena hay 109 solares por construir, acopiados por ricos a los que no les interesa construir y que tenemos que limpiar constantemente.

¿Qué le parece la situación actual de la Policía Local?

Se está echando a la calle de manera permanente para reivindicar sus derechos. Están desvertebrados porque faltan más de 100 agentes que el Gobierno pudo meter en su momento, pero que dejan para momentos clave y vender su imagen en las elecciones. Aún faltan algunos meses para que salgan a concurso las plazas, a los que hay que sumar los seis meses que los nuevos agentes deberán estar en la academia, tiempo en el que se nos van a jubilar más de 50 policías, por lo que Cartagena va a tener una carestía de casi 200 policías.

¿Y la situación del CATE?

El CATE es la última gran inversión que se recuerda en mucho tiempo del Estado en Cartagena, con 4,5 millones de euros. Por desgracia, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para ubicarlo en la zona dónde estaba proyectada la playa urbana que nos habían prometido, en el Espalmador. Se podría construir, por ejemplo, en el último dique de Escombreras.

¿Cómo valora la actuación del Gobierno local frente al problema del Mar Menor?

Debe exigir más a la Comunidad. Al parecer se han puesto de acuerdo para seguir engañando a la gente. Para rehabilitar el Mar Menor se debe volver a lo que era antiguamente, una laguna salada en la que no había palmeras al estilo de las Bahamas.

¿Qué medidas plantea MC?

Creemos que la Agencia de Desarrollo Local y Empleo es una buena herramienta para poder formar brigadas que después se dediquen a limpiar la costa del Mar Menor, en momentos puntuales y con trabajos específicos.

La creación de la provincia de Cartagena es una de las grandes reivindicaciones de su partido ¿seguirá llevando esta idea por bandera?

Que alguien diga ahora que tiene que estudiarlo le convierte en un analfabeto político-social. No es momento de explicar por qué una provincia de Cartagena sería buena para la Región, eso ya ha quedado lo suficientemente explicado durante los últimos 20 años. Cartagena tiene derecho a ser provincia, a manejar su propio presupuesto y a decidir por ellos mismos y no que decidan otros por ella.

¿Qué opina de las recientes declaraciones de López Miras, en las que afirma que ve con «agrado» la idea?

Pues nosotros no vemos con agrado sus declaraciones. Nos parecen una falta de respeto a los cartageneros y muy oportunas. Siempre lo saca a colación en época preelectoral y electoral, pero en el momento en el que llega al poder se olvida.

Negativa. Esa es la imagen que el que fuera alcalde de Cartagena tiene de la actual regidora del PP. Y lejos de esconder esa opinión la exhibe sin tapujos y utilizando expresiones que hace meses le granjearon la etiqueta de ‘machista’.

¿Ve a la actual alcaldesa como candidata del PP para las próximas elecciones?

Ella lo va a intentar, pero cuando pierda, porque va a perder de una manera estrepitosa debido a cómo está gestionando el municipio, creo que se va a ir de aquí, ya sea como senadora a Madrid a vivir del cuento o cualquier otro cargo. A Noelia Arroyo la han puesto ahí porque es una mujer, se tiñe de rubio y se pinta los labios de rojo, pero es incapaz de gestionar una ciudad, su bagaje académico y personal es nulo. Solo está acreditada para echarse fotos y para arruinar a Cartagena, endeudándola con 30 millones de euros más. Su única virtud es llevarse bien con los periodistas. De hecho, puedo asegurar que desde alcaldía se pagan actualmente entrevistas con costes de incluso 2.000 euros. Un dinero que sale de las arcas del Ayuntamiento. También pagaron los préstamos de la sede del PP con dinero municipal. Dos pisos carísimos en Santa Florentina. Nosotros no hacemos esas cosas, MC no tiene sede, no tenemos quién nos la pague y nosotros no robamos.

Debido a sus encontronazos con la actual alcaldesa, Noelia Arroyo, su imagen se ha visto comprometida.

Montaron un vídeo con frases mías descontextualizadas. Sin embargo, no trasciende lo que hace la actual alcaldesa. Veto y censura a la oposición, formas dictatoriales, incapacidad para gestionar y constantes faltas de respeto a la oposición. Corta las intervenciones e incluso en un momento dado me dijo que me tomara la pastilla.