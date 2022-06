La Policía Local de Cartagena se manifestará para exigir la mejora de sus condiciones de trabajo

La Policía Local de Cartagena se encuentra en una situación crítica. La falta de personal está pasando factura en el Cuerpo, que se está viendo desbordado para actuar en ciertas poblaciones del municipio, como es el caso de la zona oeste, que recientemente está siendo víctima de una oleada de robos, como es el caso de Galifa, una problemática que arrastra el distrito desde, al menos, 2017.

Este jueves por la tarde se reunieron representantes de la Policía y asociaciones de vecinos de Perín, Galifa, El Portús, Los Puertos de Santa Bárbara y demás diputaciones de la zona. en la que los agentes “pidieron disculpas a los vecinos por la situación” y transmitieron “de primera mano la realidad de sus condiciones de trabajo durante estos últimos años”.

Ambas partes acordaron llevar a cabo manifestaciones por las calles de las localidades, en las que los vecinos reclamarán por una mayor presencia policial y por la apertura del tan ansiado cuartel que llevan años pidiendo, mientras que policías protestarán por la falta de medios y exigirán las mejoras de sus condiciones laborales.

Según aseguró la presidenta de la Junta Vecinal de Perín, Isabel María Andreu, “dentro de unos 15 días, aproximadamente, se anunciará el día concreto de la manifestación, que contará con la participación de más de 100 policías”. Asimismo, las asociaciones de vecinos han emitido a Alcaldía un manifiesto de apoyo al Cuerpo de la Policía Local con el contenido de la reunión

Actualmente, la zona oeste, con una amplitud de 200 km2 y cerca de 18.000 habitantes, “tan solo cuenta con una patrulla compuesta por dos agentes”, que “en muchas ocasiones es destinada a Cartagena ciudad, cuando hay ciertos eventos, lo que deja a todas esas poblaciones totalmente desatendidas”, asegura el delegado sindical de UGT de la Policía Local, José Juan González Salas. “En muchas ocasiones los servicios se cubren doblando turnos, con la voluntad de los propios policías de desempeñar esos trabajos en su tiempo libre”, denuncia.

Un esfuerzo que “cada vez es mayor”, pese a “la escasa plantilla”, que cada vez es menor debido a que “muchos agentes están de baja, debido a que se están medicando ya que no pueden dormir por las noches debido a la situación”, lamenta González Salas. “Incluso algunos están dejando el Cuerpo, ya que no comen bien, padecen problemas de tensión y no ven a sus familias”, denuncia. Un problema al que se suma el de las plazas vacantes que dejan los policías jubilados, que según este representante sindical, “no se cubren”. En este sentido, puntualiza que, “pese a que la Administración asegure que se harán nuevas oposiciones, no se podrán cubrir todos los puestos”.

Por otro lado, la Policía también denuncia que “la apuesta por la seguridad es muy pobre”. Por ejemplo, se ha colocado un puente de luz azul fija en los coches patrulla, "lo que facilita en muchos casos que delatemos nuestra presencia”, aseguran. “Se pretende vender una sensación de seguridad al ciudadano que choca con la operativa policial”, añaden.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha declarado, respecto a la falta de policías, que “es un problema que viene de años atrás" y que "se está trabajando desde el principio de la legislatura para renovar un tercio de la plantilla". En concreto, en 2021 se incorporaron 41 agentes y la alcaldesa espera que sean 55 este año. Arroyo considera que "es necesaria una mayor organización y una mayor colaboración con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”:

La regidora asegura que este déficit no significa que “se desatiendan los servicios”, a lo que puntualizó que “se garantizará la seguridad en todos los eventos previstos para este verano”. Festivales y citas deportivas por las que ha apostado el Ayuntamiento para la “reactivación económica” del municipio.

EL Gobierno se ha comprometido a "paliar la falta de agentes" y a “mejorar los recursos de la Policía". Asimismo, la Concejalía de Seguridad y la de Personal están gestionando en estos momentos las horas extra que deberá realizar el Cuerpo este verano, que ya se han agotado. “Vamos a realizar de una mesa de negociación para llegar a un acuerdo y así poder cubrir todo el verano", ha asegurado la alcaldesa.