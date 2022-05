Los vecinos de Galifa, atemorizados por una oleada de robos

La población cartagenera de Galifa está sufriendo una oleada de robos desde hace más de dos semanas que tiene a los vecinos «inquietos y con una sensación de intranquilidad constante», señalan los afectados.

Algunos residentes aseguran tener identificados a los ladrones, dos jóvenes que se movilizan en una furgoneta blanca y que sustraen, principalmente, «baterías, cobre, tuberías y el aluminio de las ventanas para venderlo en una chatarrería cercana» según ha destacado a La Opinión el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona, José Andreu. Según afirma, estos actúan «de madrugada y en casas tanto vacías como habitadas».

Algunos vecinos han podido captar fotos y vídeos de los delincuentes mientras transportaban en un carro de la compra, a plena luz del día, el material que habían sustraído. Los vecinos han adjuntado estas imágenes en sendas denuncias a la Guardia Civil, esperando que se haga justicia.

Una de las zonas que allanaron recientemente fue las Casas de Enrique Díaz, un conjunto de tres viviendas en el que reside Pepa. Esta vecina de Galifa cuenta cómo los ladrones accedieron a la zona exterior y registraron un armario que se encontraba en el patio. «Aunque no se llevaron nada y yo no estaba en ese momento, me asusta pensar que estuvieron en mi casa de madrugada», apunta. También accedieron a la vivienda de su prima, que sí estaba habitada en ese momento, y «se llevaron algunas cosas. Desde entonces ella vive con miedo constante. No quiere quedarse sola, ya que teme que puedan volver», lamenta Pepa.

Pepe, otro residente de la localidad, afirma que se sienten «intranquilos», un nerviosismo que queda plasmado en un grupo de Whatsapp que han creado los propios vecinos para alertarse entre sí de movimientos sospechosos en el vecindario. «Hasta el momento conocemos cuatro zonas en las que han robado, pero seguramente sean más. Es probable que los que vengan a sus casas de verano se encuentren puertas y ventanas destrozadas», lamenta Pepe. Otro vecino asegura que el miedo y la rabia han llegado a tal punto que «hay personas que tienen una escopeta cargada junto al cabecero de la cama».

Ante todo esto, los residentes han solicitado al Ayuntamiento que abra un cuartel de la Policía Local en la zona oeste de la comarca, concretamente «en la propia localidad, en Perín o en Cuesta Blanca» ya que disponen «de los locales necesarios para ello». Esta es una petición que se suma al de otras poblaciones como Los Belones, donde recientemente robaron en algunas viviendas, o Torreciega, barrio de El Hondón en el que se sustrajo hace escasos días cableado del alumbrado público.

Según apunta José Andreu, el problema que padecen estas zonas actualmente es que «los agentes tardan una hora o más en llegar, ya que parten desde Fuente Álamo, por lo que para entonces los ladrones ya se han marchado». Un problema que recientemente se ha incrementado debido a que la carretera del Cedacero se encuentra cerrada, tras el derrumbe que hubo durante el temporal.

«En Galifa y demás poblaciones de la zona oeste llevamos años sufriendo este problema de robos continuos, sin embargo somos la parte olvidada de Cartagena y de la Región», denuncia Andreu. «En la cosecha del año pasado nos robaron la algarroba y hubo enfrentamientos entre los delincuentes y los vecinos, veremos lo que sucede este año», añade.

Por su parte, el Ayuntamiento ha destacado que «las competencias en materia de Seguridad Ciudadana en las zonas rurales las tiene Guardia Civil». En cualquier caso, el concejal Juan Pedro Torralba ha recordado que, «desde principios de año, el Ayuntamiento está trabajando para poder abrir el cuartel de la Policía Local en esa zona».