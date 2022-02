Después de haber sido la única candidata en las elecciones de la Federación de AA.VV., Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca Fernando Garrido (FAVCAC) celebradas ayer, Sonia Montoya Ruiz (Roquetas de Mar, 1975) se convierte en la nueva representante de los vecinos.

¿Por qué decidió presentarse?

El presidente que se va siempre hace una propuesta, pero eso no quita que esa persona decida no aceptarlo. En cambio, yo no lo he dudado porque en el tiempo que he trabajado en la Federación he visto que hay muchos frentes abiertos en los que la Favcac tiene que seguir y con la misma dinámica, que es lo que yo voy a hacer.

¿Qué es lo primero que va a hacer como presidenta?

Seguir trabajando en todo el plan que ya tenemos desde las áreas de salud, educación, participación y seguridad ciudadana. Y también intentaremos ampliarlo para llegar al mayor número de cosas posibles. Ya tengo reuniones previstas con políticos.

¿Cuáles van a ser las luchas de la Favcac?

Son las luchas con las que llevamos años. Trasladaré a los políticos la necesidad del arreglo de las carreteras que también afectan a las inundaciones. Estamos con concentraciones intentando hacer ver a las administraciones la dejadez de años. A su vez, seguiremos con las manifestaciones en atención primaria por los consultorios de las diputaciones y el Rosell, los suelos contaminados, la rehabilitación de la zona minera de Portman. Los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos. Yo muchas veces le tenido que recordar que salgan de los despachos. El montarse en un coche oficial hace que se olviden de los problemas de los vecinos. Tenemos que estar reclamándolo.

¿Quién forma su directiva?

La forman presidentes jóvenes de asociaciones de vecinos que han entrado nuevos, presidentes de otras entidades que no formaban parte de la Favcac y van a empezar a formar parte y compañeros que ya estaban con los que voy a seguir contando, como Leandro Sánchez, que es vocal de Relaciones Institucionales. Y entre todos están representadas todas las zonas, como la norte, oeste, Pozo Estrecho, Polígono de Santa Ana, Nueva Cartagena, Torreciega, etc.

Sucede a Leandro Sánchez. ¿Qué opina de su gestión?

Ha dejado el listón muy alto y lo he vivido en primera persona porque estuve en la directiva y sé todas las luchas que ha llevado desde la Federación. Además, ha habido un avance muy grande porque la Favcac ha estado presente y se la ha llamado para muchas cosas. Está en todas las mesas de trabajo del Ayuntamiento de Cartagena.

Al haber estado en la directiva como vocal de Seguridad Ciudadana y haber sido alrededor de ocho años presidenta de la Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho, sabrá de memoria cuáles han sido los movimientos vecinales que ha liderado la Favcac en estos cuatro últimos años.

Hemos tenido representación en todas las áreas, como salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera, y en todas las plataformas ciudadanas, como SOS Mar Menor, Amianto Cero en los centros escolares, Pro-Soterramiento, llegada del AVE, suelos contaminados de Torreciega, Salvemos el Rosell, etc. Estamos en todo (ríe).