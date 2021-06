Las reivindicaciones de vecinos y colectivos ecologistas en contra de la instalación masiva de plantas fotovoltaicas en el Campo de Cartagena ha surtido efecto. La Comisión Informativa de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este lunes una moratoria para impedir que se instalen huertos solares que acaben con la flora y fauna de los espacios rurales del municipio.

La comisión, reunida bajo la presidencia de la vicealcaldesa y concejal del área, Ana Belén Castejón, dictaminó favorablemente una moratoria de un año «en la concesión de licencias de obra para la implantación de instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar», indican desde el Ayuntamiento.

Aún así, la moratoria excluye expresamente a aquellas que se localicen en entornos industriales como el Valle de Escombreras, Los Camachos y Sabic. De igual modo, también quedan exentas de la moratoria los huertos solares para autoconsumo de particulares «o pequeñas empresas que hagan uso de esta energía para el autoabastecimiento, pero que no saquen beneficio económico más allá», indican fuentes municipales.

Tras las concentraciones de colectivos y vecinos en contra de la instalación de huertos solares por el impacto paisajístico que esto podría ocasionar Unidas Podemos presentó una moción para frenar su puesta en marcha, con una enmienda del Gobierno local al texto original. Así, la moción comprometía al Ayuntamiento a convocar una reunión en menos de un mes para dar solución a esta problemática.

La que más preocupa a los vecinos abarcaría 100 hectáreas de terreno en los alrededores de Canteras.

Sin embargo, según informan fuentes municipales, el pasado viernes llegó «a última hora de la tarde» un escrito in extremis, firmado por las empresas afectadas por la moratoria, donde se ofrecían a buscar un emplazamiento alternativo donde no se ocasionen molestias a los vecinos y que no interfiera en el paisaje y ecosistema del Campo de Cartagena, por lo que solicitaban al Ayuntamiento que no aprobase la moratoria.

Tras analizar el escrito, los ediles han decidido reunir a los empresarios para repasar las condiciones decidir si en otros terrenos sería posible la instalación de los huertos solares. No obstante, el Ayuntamiento recalca que, a día de hoy, la moratoria «sigue adelante».