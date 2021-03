El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, recibía este jueves a los ganaderos para tratar con ellos el problema que está acarreándoles la llegada del buque Karim Allah hace ya once días y que mantiene paralizadas las exportaciones de animales vivos en la Dársena de Escombreras desde entonces.

Según explicaba tras la reunión Alfonso Galera, vicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), el delegado se ha comprometido con los profesionales a reabrir el Puerto de Cartagena antes del martes. «Nos ha comunicado que está en conversaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que el sacrificio de los terneros del barco Karim Allah no se demorará más de tres o cuatro días», indicó Galera.

Asimismo, los ganaderos han trasmitido a Vélez su oposición a que el buque Elbeik, con más de 1.700 terneros a bordo, atraque en el Puerto de Cartagena. «Esto supondría volver a paralizar las exportaciones y no estamos dispuestos a ello», suscribió el ganadero. «Aunque aún no sabemos si el buque vendrá finalmente, es necesario que el Ministerio intervenga para que el barco vuelva a su puerto de salida, Tarragona», prosiguió Galera. Aún así, el delegado indicó que la decisión del atraque también depende del capitán y del armador del propio buque, que el pasado martes tenían la intención de intentar atracar en un puerto que les permitiera vender los animales y no sacrificarlos.