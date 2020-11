Cartagena busca enfermeras y TCAE con experiencia en UCI

La Dirección de Enfermería del Hospital Santa Lucía de Cartagena está realizando estos días un llamamiento urgente a enfermeros y a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) para que se pongan en contacto con este centro médico. En el escrito, que han publicitado también a través de las redes sociales, se detalla que se precisan profesionales que tengan experiencia contrastada en cuidados intensivos o reanimación.



Según han precisado fuentes de la Dirección de Enfermería, se precisa personal en activo que esté en el Área 2 como enfermero o TCAE. Pese a la urgencia y la alarma que proyecta el mensaje, fuentes de la Consejería de Sanidad explicaron ayer que se trata «de un llamamiento de carácter interno, dentro de un procedimiento habitua, como otros muchos que se hacen, según necesidades en el hospital».



Sin embargo, algunos profesionales de la enfermería consultados por esta Redacción aseguran que no «nada habitual un llamamiento de este tipo». Este llamamiento fue compartido en multitud de grupos de Whatsapp durante la jornada de ayer y los comentarios sobrelo «dura y dificil» que va a resultar la gestión sanitaria en esta segunda ola se repetían constantemente.

La llamada del Hospital Santa Lucía se produce sólo unas semanas más tarde de que el Sindicato Satse denunciara la malas condiciones laborales de las enfermeras que trabajan en los turnos de noche, o de que no se les haya dado a estas profesionales todavía el respaldo legal necesario para que puedan vacunar de gripe.



El Sindicato de Enfermería incidió también esta semana en que este año la campaña de vacunación de la gripe coincide con la segunda oleada de la covid-19, lo que supone «una situación especialmente difícil que requiere que no haya ninguna barrera u obstáculo burocrático o administrativo que empeore las cosas, no solo durante la campaña de la gripe sino cuando se tenga que producir la de la covid», recalcó. Por último, en cuanto a la ratio de enfermeras, la Región sigue teniendo uno de los peores indicadores.



Mientras que la ratio en España es de 5,3 profesionales por 1.000 habitantes, en la Región es de 3,5 por cada 1.000 personas,tambié la más baja de Europa. Según Luis Esparza, secretario de Acción de Sindical del sindicato de enfermería SATSE, «aunque están mejoran los contratos, las regiones vecinas están mejorando sus condicions laborales, y acaban por marcharse».