Unidas Podemos solicita que los escolares entren gratis a Puerto de Culturas

El grupo municipal de Unidas Podemos IU Equo, cree que el aprendizaje de la historia local, así como el conocimiento del patrimonio histórico, es esencial y prioritario para toda la ciudadanía en general, y en especial para los alumnos de primaria y secundaria, que son quienes deben estudiar a través de diversas áreas y materias, los contenidos relacionados directamente con la historia de Cartagena.

En este sentido, desde la coalición recogen la demanda realizada desde la comunidad escolar del municipio, y en particular desde la FAMPA, para que los escolares del municipio de Cartagena puedan acceder libremente a las instalaciones museísticas del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, ya que en el municipio existe un alto porcentaje de escolares que no conocen ni han disfrutado del rico y variado patrimonio histórico de Cartagena: "Tanto de la FAMPA como desde numerosas asociaciones de madres y padres nos trasladan a nuestro grupo que muchos centros optan por no llevar a sus alumnos a los museos y restos arqueológicos gestionados por Puerto de Culturas, porque es impensable para la mayor parte de las familias e incluso del AMPA poder hacer frente al pago de las entradas. Esta es una situación injusta por donde se mire y el Ayuntamiento de Cartagena no debiera permitirla", ha declarado Pilar Marcos, portavoz de la coalición en el Ayuntamiento.

Por otro lado, el pasado 12 de febrero Puerto de Culturas anunció ante los medios de comunicación, que por primera vez se había superado el medio millón de entradas vendidas en un año. Exactamente fueron 517.381 visitas en 2019, un 8% más que en el ejercicio anterior. Los datos no dejan lugar a dudas sobre el aumento del montante de ingresos para la sociedad que gestiona la mayor parte del patrimonio histórico del municipio.

Asimismo, recuerdan desde el grupo municipal que el Consorcio también recibe aportaciones a través de transferencias del propio Ayuntamiento, concretamente 863.414 euros del presupuesto municipal de 2019. Y a esa cantidad, continúan, hay que sumarle la aportación anual que hace la Fundación Repsol: "A la vista de estos datos está claro que Puerto de Culturas no va ser inviable económicamente por permitir que nuestros niños y niñas disfruten y aprendan visitando un patrimonio que es de todos", continuó Marcos.

Desde la coalición de izquierdas, el Consorcio Puerto de Culturas, constituido actualmente por el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios (COEC) y la UPCT, debería priorizar el acceso de los escolares al patrimonio de su ciudad, tal y como se hace en muchos municipios de nuestro país, y más teniendo en cuenta que una parte de sus ingresos provienen de las arcas municipales, un dinero que pertenece a todos los cartageneros para disfrutar de un patrimonio que también es propiedad común: "Si queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes, cuando sean mayores respeten y amen su ciudad, hay que permitirles que conozcan su Historia desde pequeños. No podemos poner barreras económicas al acceso a nuestro patrimonio. El Consorcio goza de 'buena salud' y se lo puede permitir, y el Ayuntamiento debe exigirlo y hacerlo realidad", concluyó Marcos.