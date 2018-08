Ciudadanos exige más mantenimiento para las fuentes de agua potable

Ciudades con la mitad de población que Cartagena como Jaén o Cádiz, casi duplican el número de fuentes públicas de agua potable que hay en el municipio, sólo 60; y de ellas, hay 22 fuera de servicio. Es la queja de Ciudadanos, que lleva pidiendo desde el año 2015 que el Ayuntamiento se haga cargo de la necesidad de renovar o reparar las fuentes públicas de agua potable en todo el municipio, con especial atención a aquellas que están ubicadas en parques, zonas infantiles y deportivas, o jardines.

No obstante, la edil de la formación naranja, Ana Rama, lamenta que sus propuestas en el pleno «caen en saco roto», aunque asegura que «eso no nos va a desalentar para seguir denunciando que una población de más de 217.000 habitantes no puede tener en sus espacios públicos sólo 42 fuentes públicas, que además están desatendidas y abandonadas».

Rama recuerda que hace más de dos años, el Gobierno de PSOE y MC aseguró que tenía previsto para el verano de 2017 actuar sobre las fuentes existentes e incrementar su número. Tras incumplir este compromiso, en el mes de septiembre de 2017, el Gobierno municipal aseguró por escrito a Ciudadanos que ya estaba trabajando en la recuperación de fuentes y que se iba a adoptar un plan para analizar la totalidad de las fuentes. Un año después del último anuncio, la formación sigue «sin tener constancia de que se haya hecho nada en este sentido», y por ello llevará al próximo Pleno ordinario una nueva batería de preguntas sobre el asunto.