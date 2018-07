Las urgencias de Cartagena solicitan refuerzos

Su presidente, Jesús Ginés Martínez, indica que el 50% de los trabajadores proceden de otras áreas

El servicio de urgencias de la ciudad de Cartagena está plenamente colapsado. Así lo denuncia el presidente de la Plataforma de Médicos de Urgencias Hospitalarias (Plamuh), Jesús Ginés Martínez Gallego, que lidera una iniciativa impulsada para reclamar más medios y, sobre todo, más personal en este ámbito tanto en el Hospital Santa Lucía como en el Rosell . «La plataforma se funda porque el año pasado nuestro jefe hizo un escrito a dirección con las necesidades del servicio de más personal, porque tenían dificultades para contratar a nuevos médicos. No se le hizo caso», indica el presidente. El origen del asunto se encuentra en que «hay dos hospitales cubiertos por el personal de uno solo». En el Hospital Santa Lucía hay cuatro médicos de guardia durante los fines de semana, y solo dos en el Hospital del Rosell. Durante el día, otros médicos que no pertenecen al servicio de urgencias refuerzan el personal.

La plataforma considera que el actual sistema perjudica, no solo a los trabajadores, sino principalmente a los pacientes, porque «hay mayor tiempo de espera y un estrés importante en el personal que atiende». «Hay una cantidad de reclamaciones importante. El servicio de urgencias es el más denostado de todos los servicios», apunta Jesús Ginés Martínez.

Además de la cantidad de la médicos, la cualificación de los mismos supone otro problema en las emergencias sanitarias, porque casi el 50% de quienes atienden en urgencias proceden de otras áreas: «Hay personas que vienen de atención primaria que no están acostumbradas a hacer la urgencia, y eso se nota». Además, los médicos reclaman que hay un gran número de trabajadores ocupando un puesto fijo desde hace años, pero con contratos temporales. «Esta gente no puede hacer su vida normal, porque son puestos orgánicos, no temporales». Jesús Ginés Martínez considera normal que otros médicos no especializados refuercen el servicio de emergencias sanitarias cuando ocurre una epidemia, pero esta peculiaridad se ha convertido en la norma habitual de los hospitales.

La treintena de personas que forman parte de la plataforma denuncian también la pasividad del Servicio Murciano de Salud. Ante el silencio administrativo, acudieron a los representantes políticos en la Asamblea. El presidente de Plamuh declara que Ciudadanos, el PSOE y Podemos están estudiando el asunto, mientras que el Partido Popular es el único que no les ha recibido. «A Podemos se le ocurrió dar una rueda de prensa para dar esto a conocer», apunta, mientras que Ciudadanos es el único que les ha llamado para ofrecer soluciones, aunque aún no hay aún una propuesta firme.