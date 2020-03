Ribera considera "insuficientes" las propuestas climáticas de Bruselas

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que las propuestas presentadas por la Comisión Europea en materia climática son "insuficientes" por falta de "concreción", sobre todo con respecto a la senda de reducción de emisiones de cara a que el bloque logre la neutralidad climática par 2050.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de ministros de Medio Ambiente de la UE en Bruselas, Ribera ha "valorado positivamente" que Bruselas haya hecho el "esfuerzo" de preparar para el encuentro un "paquete completo" de iniciativas que recogen por primera vez el compromiso de la Unión de reducir a mitad de siglo todas sus emisiones de gases de efecto invernadero. "Sin embargo, nos parece que las cuestiones que se están presentando todavía son insuficientes, les falta concreción", ha dicho. La vicepresidenta de Transición Ecológica ha puesto el énfasis en el hecho de que el borrador de ley climática del Ejecutivo comunitario no contemple todavía una revisión al alza de la meta para 2030, algo que las autoridades comunitarias no quieren presentar hasta septiembre.

De hecho, España y otros once Estados miembros habían remitido a Bruselas una carta en la que pedían que la revisión del objetivo para 2030, que actualmente está fijado en el 40%, no llegase más tarde de junio de este año. La intención de la Comisión es elevarlo a un punto entre el 50% y el 55%, pero antes debe finalizar un análisis de impacto. "Sobre todo falta concreción con respecto a qué ocurre en el año 2030 y cómo se orientan los mecanismos para que la descarbonización de la UE sea creíble y no sólo una referencia a 2050 que resulta muy lejana", ha explicado.

Aunque Ribera ha pedido "no menospreciar" el hecho de que por primera vez una normativa comunitaria vaya a dejar por escrito la promesa de la UE de descarbonizar su economía en 2050, ha subrayado que la propuesta todavía puede ser ampliada en el proceso legislativo. "Nos parece que está bien planteado pero todavía se puede enriquecer, dado que va a ser la norma marco del conjunto de las políticas europeas domésticas e internacionales en las próximas décadas", ha expresado.

Con respecto a la propuesta para crear el Fondo de Transición Justa que apoye a la regiones más dependientes de los combustibles fósiles en su transición ecológica, la vicepresidenta responsable de Clima en el Gobierno español ha destacado que "todavía puede ser ajustado".

En primer lugar, para "exigir" a aquellos países que se puedan beneficiar de estas ayudas "el completo compromiso" con las descarbonización. Y también para que "tome con claridad la referencia de cuáles son los niveles de desempleo y las transformaciones en zonas afectadas por el cierre del carbón".

Con respecto al primero de estos puntos, Ribera ha señalado que "todavía es ambiguo el mensaje que llega desde Polonia", el único país que no se ha comprometido a reducir al máximo sus emisiones de aquí a mitad de siglo.

A juicio de la vicepresidenta española, este Fondo de Transición Justa debe "acompañar la transformación" de las economías europeas, pero siempre que los gobiernos hayan mostrado un compromiso "explícito" con la descarbonización y se respeten los principios del Estado de derecho.