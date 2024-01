Las redes sociales son un gran espacio para el entretenimiento y el aprendizaje: a partir de los contenidos que comparten otros usuarios, podemos acceder a una información democratizada donde, a priori, cualquier persona puede decir lo que tenga que decir y dirigirse a un público específico.

Aunque las ventajas de las redes sociales son más que evidentes y solo hay que mirar el porcentaje de personas que tienen algún tipo de plataforma instalada en su teléfono, su uso también entraña algunos peligros y debe realizarse de forma responsable para no provocar trastornos.

Uno de los contenidos más extendidos es el de pregunta respuesta: cuando un reportero sale a la calle con un micrófono, realiza algún tipo de pregunta y publica las respuestas en una red social. Para que estos vídeos se puedan publicar, siempre deben contar con el consentimiento de quien aparece en ellos, que debe acceder a que se difunda su imagen personal y sus datos.

Entre los vídeos de pregunta y respuesta más graciosos que se recuerdan tenemos un reto que se viralizó hace algunos días, donde un trabajador de la empresa Murwal consultaba a una joven murciana por la ubicación de las Cuevas de Altamira.

La respuesta de una murciana cuando le preguntan dónde está el Everest

La misma marca cuenta con una inmensa cantidad de cortes parecidos en los que el representante de la empresa deambula por las calles más céntricas de la capital murciana y busca una persona interesada en llevarse unos auriculares a cambio de responder algunas preguntas de cultura general.

Este fue el caso de Araceli: una joven de Murcia que ya se ha convertido en todo un icono de Internet gracias a la respuesta que dio al joven de Murwal cuando este le preguntó dónde estaba el monte Everest.

Antes de esta pregunta, ya le habían planteado que respondiera dónde estaba la capital de Extremadura y, aunque tuvo que recurrir a la asistencia del comodín de la llamada, consiguió pasar a la última prueba cuya respuesta correcta le haría ganadora de unos auriculares inalámbricos.

Al preguntarle dónde se encuentra el monte Everest, la joven comienza a asociar conceptos para intentar sacar dónde se encuentra el pico más alto del mundo: "Joder, tío, pensaba que era muchísimo más buena. Te lo juro que pensaba que se me estaba dando genial. Vale: el Everest. ¿Dónde coño está el Everest, Araceli? No tengo ni idea de dónde está el Everest. Montaña. Everest. Pirineos. Suiza. Suecia, Suiza. No. No me sé ni un país. ¿Puedo llamar a mi padre otra vez? Mira, el lunes es su cumpleaños, se los regalo, por lo bien que lo ha hecho".

Como no consigue sacar la respuesta correcta, el entrevistador le da una pista: "No está en Europa". A partir de ahí, Araceli continúa deduciendo: "Vale, no está en Europa. Esto es una buenísima pista: en África tampoco estará. En América no pega nada que esté. Oséa tiene que estar en Asia. El Everest está en Asia 100% y en Asia ¿qué países hay? Indonesia, China, Japón, Filipinas, no sé.. Mirame, dime algo, hazme así". Pero al quedarse en blanco otra vez vuelve a rogarle: "Por favor, una ayuda".

Finalmente, no consigue acertar la respuesta y es el joven de Murwal quien le da la solución: "Está en Nepal". La muchacha, que temía acordarse en cuanto llegara a su casa, ha reconocido que no se sentía mal porque nunca habría pensado en ese país.

Aunque no está claro si después del intento consiguió llevarse los auriculares a casa, lo que sí ha ganado con creces es el cariño de todos los profesores del mundo y los usuarios de TikTok, que han quedado embelesados con su arduo esfuerzo por acertar la ubicación del monte Everest.