Athenea Pérez, la joven murciana seleccionada para representar a la Comunidad en el concurso de belleza Miss Universo España 2023, ha denunciado ataques e insultos racistas en redes sociales. La representante de la Región en el certamen ha visitado varios programas de televisión (el informativo de La Sexta, 'El programa de Ana Rosa' o 'Espejo Público) para denunciar que, en los últimos días, ha recibido distintos comentarios xenófobos a través de Instagram y Twitter.

En la entrevista para el matinal de Telecinco, Athenea ha explicado que estos haters que han sembrado las redes sociales de mensajes ofensivos "no entienden por qué represento a mi Región, a Murcia, si no tengo los rasgos que ellos creen: básicamente, tener la piel blanca, tener la piel clara".

La modelo profesional y graduada en Marketing y Publicidad, de padre muleño y madre ecuatoguineana, ha querido poner de manifiesto la ignorancia de quienes critican su aspiración a representar a Murcia en el certamen Miss Universo España 2023 por el color de su piel: "al final demuestra la ignorancia de los propios haters, porque si se paran a leer la procedencia de mi madre, se darían cuenta que Guinea Ecuatorial hace 50 años era española".

La joven de 27 años asegura estar sorprendida " porque hacía mucho tiempo que no recibía un comentario así". A pesar de ser la primera chica racializada que estudió en su colegio y la primera murciana racializada que realizaba gimnasia rítmica, es la primera vez que se enfrenta a la virulencia de este tipo de comentarios en redes sociales y lo achaca a una posible agitación tras la polémica con el deportista Vinicius: "No sé si a lo mejor ha sido a raíz de la polémica del futbol, que a lo mejor ha cogido más fuerza para decir lo que se les pasa por la cabeza".

Aunque asegura que ella ha podido enfrentarse a estos ataques gracias a su madurez y que, incluso, se siente "empoderada" para luchar contra la discriminación racial, ha manifestado su preocupación por los más jóvenes: "Cuando leía esos comentarios veía a mi prima que también es mulata y pensaba qué pensará si ve los comentarios que le ponen a su prima mayor y por eso no se quiere presentar a un concurso de belleza".

En la entrevista con el programa 'Espejo Público' de Antena 3, Athenea ha explicado a Susana Griso que "una murciana tiene que ser alguien que ame nuestra Región y que la defienda a capa y espada; y ha reconocido que estos mensajes la dan fuerza para luchar y normalizar su situación y la de otras personas que la compartan con ella.

A través de su cuenta de Instagram, Athenea ha agradecido los mensajes de apoyo: "Me explota el corazón. Después de aparecer en La Sexta son decenas los mensajes de apoyo que he recibido de personas de todas las partes de nuestro precioso país. Vuestras palabras me hacen más fuerte. No pienso parar hasta normalizar la diversidad española. Gracias, gracias y gracias".