Un residente de Pediatría, @MirMierda, ha contado a través de su cuenta de Twitter un caso "fuera de lo habitual" que ha conmocionado a todos los usuarios que se han cruzado con él en redes sociales: una joven paciente volvió de un viaje a Kenia y fue atendida durante su turno de guardia en el hospital con un diagnóstico final tan exótico como perturbador.

Según cuenta el doctor, la adolescente acudió a urgencias por una herida en el pie que se hizo durante un viaje al país africano, después de que en Kenia le informaran de que se lo tenían que quitar. Aunque la lesión era prácticamente asintomática "afebril en todo momento, casi no le molesta al caminar, no tiene prurito ni ninguna otra sintomatología", aunque "dura , sobre elevada y no dolorosa", la tensión comenzó a aumentar en la consulta cuando la madre de la joven le mostró al médico imágenes de la "Kiya", la patología que habían identificado los keniatas al ver la herida.

Un caso fuera de lo habitual de mi guardia del otro día:

Una adolescente procedente de un viaje por Kenia acude a urgencias por la lesión que veis en la imagen (consentimiento informado para publicar las imágenes firmado).

En Kenia le habían dicho que se lo tenían que quitar.

Tras preguntarle "si había andado descalza por la arena" y tras confirmarlo la pacienta, el doctor recopiló información y diagnosticó la afección como tungiasis: "una enfermedad parasitaria causada por la penetración de hembras de pulgas de arena en la piel, donde ponen sus huevos, puede causar abscesos, deformaciones y gangrena".

Las pulgas que causan la tungiasis pueden aumentar su volumen corporal unas "2000 veces por semana", como cuentan el médico y causan "picor y dolor intensos". Aunque suelen estar presentes en animales domésticos (especialmente para la ganadería, como cerdos y vacas; o mascotas como perros o gatos), las personas se pueden contagiar al entrar en contacto la piel con las pulgas cuando andan descalzos o en chanclas.

Los datos del doctor apuntan a que esta enfermedad afecta hasta un 60% de las "comunidades rurales de bajos recursos" en "casi todos los países de África subsahariana y en regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo".

Finalmente, un vídeo esclarece cómo se ha tratado esta desagradable patología: "El tratamiento es la extracción quirúrgica de las pulgas. Os adjunto vídeo de cómo lo hicieron los cirujanos pediátricos".