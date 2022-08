No hay ninguna duda de que ‘Despechá’, el último hit de Rosalía es todo un éxito: número uno en la mayoría de listas musicales, protagonista en todas las discotecas y uno de los temas más escuchados en Spotify.

El fenómeno ‘Despechá’ no se puede comprender sin mirar hacia las redes sociales: lanzado como un clip de TikTok mucho antes de su estreno oficial, se convirtió en una canción viral mucho antes de que se publicara la versión completa gracias a los pegadizos bailes de la red social.

Muchos famosos y famosas se han sumado al challenge, además de miles de usuarios de distintas redes sociales. Pero, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, se hace viral un vídeo de Bryan Cranston sumándose al trend.

El actor de Breaking Bad que interpretó al protagonista Walter Hartwell White (aka Heisenberg) en la famosa serie de televisión estadounidense ha publicado un video en su cuenta parodia de Heisenberg de TikTok donde no solo baila, sino que también canta el archiconocido “Baby, no me llames que ahora estoy ocupa`olvidando tus males”.

El vídeo donde aparece con un puro y un sombrero de paja viene acompañado del pie “Don’t call me if you’re in trouble”

Este simpático viral pone de manifiesto una realidad, y es que Rosalía ha barrido todas las fronteras llevando el castellano y la música con firma española a todos los rincones del planeta.

Reacciones al viral de Walter White bailando a Rosalía

Las redes sociales no se han hecho esperar y han llenado Twitter y todas las plataformas de simpáticas valoraciones de este fenómeno.

Rosalía haciendo bailar a Walter White, esto es una simulación. pic.twitter.com/ScJBwxZjJz — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) 23 de agosto de 2022