Si algo caracteriza a la capital levantina es su gastronomía. Pocas actividades distinguen más a Murcia que su buen gusto para comer, desde los platos y restaurantes más tradicionales hasta la flor y nata de la innovación culinaria.

Esta pasión por la buena comida ha valido a Murcia títulos como el de capital española de la gastronomía 2021, un restaurante con dos Estrellas Michelín (Cabaña Buenavista) o dos restaurantes con una Estrella Michelín (Odiseo Gastronómico en Murcia y Magoga en Cartagena).

Ahora, un hilo viral en Twitter recoge las recomendaciones de distintos usuarios para múltiples restaurantes de la Región. La dinámica es simple, a partir de la publicación de David Pina, los internautas han respondido con sus platos y restaurantes favoritos creando una auténtica base de datos de recomendaciones gastronómicas.

Gente de Murcia, creemos un hilo citando bar/restaurante y una recomendación para ese lugar. Vale cualquier tipo de establecimiento de hostelería.



Algunas de las intervenciones con más repercusión apuestan por la “croqueta de sepia” o el “esturión con tomate confitado” en El Pasaje; las “brochetas de Chato murciano” en Cosafina; la “mini burguer de atún rojo” en el restaurante Hispano; la “empanada de zamburiñas” en La Canija o el “Canelón de pato” en Keki Tapería.

Entre la diversidad de restaurantes y platos mencionados por los usuarios, destacan los nombres de la confitería Glea (C. Barrionuevo, 4, 30001), Ajo y Agua (C. Fuensanta, 5, 30001 Murcia), Restaurante Keki (C. Fuensanta, 4, 30001) o el Restaurante Hispano ( C. Radio Murcia, 4, 30001).

Junto al multitudinario grupo de Facebook “BARES DE MURCIA” (que ya cuenta con 126 mil miembros), este hilo colaborativo promete convertirse en un referente para quienes buscan probar nuevos platos o restaurantes en Murcia.