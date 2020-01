"¡Estefanía!": el grito de Christofer que llenó de memes las redes sociales

Era de los momentos más esperados del programa 'La isla de las tentaciones'. Que Christofer, uno de los concursantes del programa de Telecinco que acudía con su novia, viera la infidelidad de su pareja, Fani, con uno de los solteros de la casa.



Se hizo esperar pero la reacción llegó y vaya que si llegó. Al principio la cara de Christofer era de incredulidad viendo las imágenes en la diabólica tableta de Mónica Naranjo, pero ha continuación se puso en pie, salió del set del plató y se dirigió a la playa. Los miembros del programa le rogaban que parase, que se detuviera pero él seguía hacia delante hasta que echó a correr y se escuchó uno de los gritos más desgarradores que se recuerdan en televisión: "¡Estefaníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaa, Estefaníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia!".





Cristopher se encuentra en Finlandia actualmente, sigue buscando a Estefanía , seguiremos informando #Isladelastentaciones5 pic.twitter.com/pTzAm0w3xg — Carlos Iborra (@carlosiborra8) January 23, 2020

#laisladelatentaciones Christofer ha llegado a Córdoba a por Estefanía, no lo para ni la lluvia... pic.twitter.com/A7uQ4cO1iT — Dani96 (@danii241096) January 24, 2020

La segunda infidelidad del programa

??? Óscar y Andrea dan rienda suelta al amor en la piscina#LaIslaDeLasTentaciones5 https://t.co/N5MfWFbxHa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 23, 2020

El joven, roto, dicen que, las novias, con unos fornidos musculitos que buscan el amor (ellos hacen los propio con jóvenes guapas, guapas). No se sabe si llegó o no llegó pero las redes sociales, que ansiaban el momento desde hace una semana, estallaron, se llenaron de memes y, dicen, que muchos salieron a la calle al grito de "¡Estefaníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaa, Estefaníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia!".Hasta se ha propuesto crear el 'Estefanía Challengue', al tiempo.Otra infidelidad, para muchos que también se veía venir.La reacción del concursante fue muy diferente a la de Christopher. Tras ver a su novia besarse con un chico alto, fornido y de cabellera rubia formidable fue capaz de mantener la compostura con un "si ella es feliz haciendo eso, yo lo que quiero es que sea feliz. Ahora yo me voy a liberar. Jamás besaría a una mujer teniendo novia".A los besos en un sofá le siguió una "refriega" en la piscina. Ismael se queda (no como Christofer) y comenta las imágenes recibiendo el apoyo de sus compañeros. No corre, no llora, no es carne de meme.