Las cuentas de memes murcianos que triunfan en Twitter

Para los menos asiduos a Twitter quizás haya pasado desapercibida la última tendencia en esta red social: las cuentas de humor localistas. Tras el triunfo de algunas cuentas como 'Memes Castellanos', 'Castellanos de Extrarradio' o 'Spainball' (esta última a nivel nacional), son muchos los anónimos que han decidido hacer gala de su buen sentido del humor y crear cuentas para sus respectivas ciudades.



Y, evidentemente, Murcia no iba a ser menos. Una de las primeras y más populares es 'Murciaball', cuyo nombre de usuario (Sons of Reverte) no deja lugar a muchas dudas sobre el tipo de humor que podremos encontrar dentro. Desde memes y demás chistes utilizando vocablos y localismos murcianos a clases de historia en tono humorístico. Por cierto, la cuenta es sobre la ciudad de Murcia, por lo que es posible que algunos chistes no sean del agrado de muchos cartageneros. Estos son algunos de sus 'tuits' más celebrados:







En murciano también se usa, y tenemos otra que a mí me encanta y es "ahoíoe", una frase con todo vocales sin ninguna consonante, que traducida al castellano drecho vendría a ser "¿se ha enterado usted de lo que acabo de decir?", o, literalmente, "¿has oído? ¿eh?" https://t.co/BVPfvR2Rn6 — Murciaball?? (@Sons_Of_Reverte) 11 de junio de 2018

Rockstar Memes se enorgullece en presentar el título más esperado del E3 2018. pic.twitter.com/WMmoHwFcrj — Murciaball?? (@Sons_Of_Reverte) 13 de junio de 2018

"This Canton is declared by order of the Peaky foocking Blinders". pic.twitter.com/GdAmFiDXpk — Murciaball?? (@Sons_Of_Reverte) 7 de junio de 2018

RT if you can hear this image pic.twitter.com/UFKiD07ZX0 — Memes Ciezanos (@Memes_Cieza) 20 de marzo de 2018

Es complicado a veces que te tomen en serio siendo murciano pic.twitter.com/gvPEAQGFGX — Murcian Canton Memes (@cantonalismemes) 17 de junio de 2018

No han tardado en sumarse multitud de cuentas, como Murcia Canton Memes o Memes Ciezanos:Además, en la red social han surgido otras como Memelilla Cartaginense que, sin haber nacido en Murcia, suelen difundir datos relacionados con la Región o que interactuan mucho con las cuentas murcianas, como son las nacidas para representar a las regiones a nuestro alrededor.