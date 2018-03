Puntales de sobra

Rajoy está tomándose con calma dar el relevo al titular de Economía, mientras Guindos no hace más que pasar exámenes por alcanzar el refugio de lujo. Durante el último control, una socialdemócrata francesa sacó a relucir «los sobres generalizados que han salpicado a miembros del Gobierno» a lo que el ínclito esgrimió que nunca ha sido del pepé. La respuesta da continuidad a la entonada por Rafael Hernando cuando, al ser preguntado si podía afirmar que su partido en Madrid y Valencia no se financiaron ilegalmente con tela marinera del telón, ese portavoz que tanto señorío reporta contestó «yo soy diputado por Almería, muchas gracias» y se marchó tarareando seguramente para sus adentros el porompompero.

Dentro de su proceso, Luis de Guindos proclamó ante la Eurocámara que «la independencia es crucial». La del beceé, claro, no va a ser... Y, como era de esperar, el rentista monclovita va a su aire y ha anunciado que nada de crisis a la vista, sino una sustitución monda y lironda ya que vamos que lo petamos puesto que, según él, el Gobierno está de durse. Podría llenar el hueco, no obstante, con Montoro o con De la Serna y tapar luego el de éstos o, incluso, tirar de la de Empleo y Seguridad Social porque así tendría a Fátima y a la Virgen del Rocío juntas que, para Economía, no es un mal plan. Sin embargo, no creo que traslade a Zoido poniendo al de la degeté en su lugar, ya que dejaría a Sevilla sin sus grandes valedores ahora que se acercan las fiestas de primavera y olé.

Lo más probable es que Rajoy complete el elenco con alguien del exterior, donde tiene candidatos de sobra. Urdangarin, que de conseguidor no se movía mal, está descartado porque querría llevar con él a Marta Sánchez y ya ha dicho el empleador que solo entrará uno. También anda suelto el otrora «gran artífice del milagro económico español», a quien, tras anunciar hace poco que ya no va a callarse, Mariano no puede perder de vista. Y como Rato, existen verdaderos puntales en Madrid y Valencia. En fin, será por banquillo.