A la Alcaldía, sin elecciones

Sin carrera política de por medio ni elecciones convocadas, esta noche, la Junta Municipal de Los Garres votará el nombramiento de la Virgen del Rosario, patrona de la pedanía, como alcaldesa perpetua.

La moción viene propuesta por el actual regidor, Antonio Ramírez, de Ciudadanos. Previsiblemente, esta contará con el apoyo del Partido Popular, con cuatro votos a favor. En contra de esta propuesta se han posicionado, según se comunicó en la Junta de Portavoces celebrada este martes, Ahora Murcia, Cambiemos y el Partido Socialista, que suman cuatro votos.

«La idea surgió en una comida de la Hermandad de la Virgen del Rosario. Un asistente propuso la idea y no me pareció mala. Así que lo votaremos mañana (por hoy). Además, me parece una buena idea porque no tiene coste alguno para el municipio», explicó a este periódico el alcalde pedáneo.

«Lo único que se necesitaría sería que el Ayuntamiento aprobase un decreto con el nombramiento de la Virgen como regidora y que se celebrase la misa de imposición del bastón de mando. Así que sería coste cero», añadió.

«Los feligreses lo van a ver bien y a los que no lo sean les dará igual porque no les influye en nada a efectos prácticos», explicó Antonio Ramírez.

La vocal de Ahora Murcia en Los Garres, Isabel Fuentes, frente a estas declaraciones, cuestiona dónde está el apoyo vecinal para llevar a cabo este nombramiento: «¿Son el cura y los miembros de la Hermandad ese apoyo?». Además, ha puesto en duda el supuesto coste cero que supondría el acto. «A la Virgen le querrán poner flores y decorar la iglesia. ¿De qué bolsillo va a salir eso?», se preguntó Fuentes.

El regidor, por su parte, quita importancia a la votación: «Si sale bien, perfecto, si no se vota a favor, pues nada». Además, no cree que organizar la votación en la Junta Municipal sea motivo de polémica y duda que vaya a haber cualquier tipo de problema.

En otras pedanías del municipio de Murcia ya se ha otorgado el cargo honorífico de regidora perpetua a las patronas de las localidades. Ejemplo de ello son la pedanía de Los Martínez del Puerto, que otorgó el bastón de mando a la Virgen de las Maravillas en 2016, o Beniel con la Virgen del Rosario.