Denuncian ante la Policía a un colegio por no actuar para evitar el acoso que sufre su hijo

Los padres de un alumno de 12 años de un colegio de Murcia han presentado una denuncia ante la Policía Nacional por situaciones de acoso escolar que sufre su hijo y de falta de tratamiento adecuado en el centro a su trastorno de hiperactividad, falta de atención y de espectro autista.

«Mi hijo es un alumno con necesidades especiales, diagnosticado desde 2011 y muchas veces viene a casa destrozado por los insultos de ´retrasado´ y ´tonto´ que recibe en el colegio», explicó el padre. Una actitud que no ayuda, apuntó, es que pese a haber solicitado una adaptación curricular, aún no la tiene y no lleva a clase libros ni le ponen tareas: «Lo único que hace todo el día es dibujar, y eso no le ayuda en su relación con los otros compañeros».

Pero lo que ha llevado a los padres a presentar una denuncia ante la Policía Nacional fue el episodio que se produjo hace dos días en el colegio. El padre indicó que ante la falta de atención de los profesores al decir que no se sentía bien, el niño entró en una crisis de heteroagresividad, por la que rompió «todo lo que encontró en su camino» y «en lugar de llamarme o intentar calmarlo, como recoge el protocolo educativo de actuación, llamaron al 112 y a la Policía Nacional, con lo que todos los alumnos, vecinos y profesores se enteraron de lo ocurrido». El niño fue atendido en el hospital Reina Sofía «totalmente calmado y cooperando, porque supieron calmarlo, pero ahora está sumido en una depresión y no quiere ir al colegio». Los padres han presentado una queja en la Consejería por lo ocurrido e insisten en que el niño está siendo «discriminado».

Respuesta "El protocolo contra el bullying está activado"

«En el centro hemos puesto en marcha todos los mecanismos en nuestra mano para atender a este escolar, y la Inspección conoce el caso». Esa fue la respuesta que se dio desde el colegio a la denuncia de los padres, y desde la Consejería se indicó que el protocolo de acoso ha sido puesto en marcha por el centro educativo «de manera que el alumno está siendo observado por profesionales». Apuntaron que el alumno «está siendo atendido y observado siguiendo el protocolo de acoso». En el caso ha intervenido la orientadora del centro, la inspección educativa y equipos de orientación educativa psicopedagógica requeridos, así como el equipo específico de convivencia.