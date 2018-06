La Comunidad de Regantes pide ayudas para mejorar los regadíos consolidados

La Comunidad de Regantes de Lorca prevé una inversión de alrededor de 80 millones de euros para la modernización de las 12.000 hectáreas de terreno que integran el regadío consolidado, según ha manifestado a esta Redacción su presidente Juan Marín.

Según Marín, dicho importe no puede salir de fondos propios y reclama la colaboración de las administraciones autonómica y central.

Las 12.000 hectáreas, según Marín, se encuentran repartidas entre las pedanías de Hinojar y Almendricos, que actualmente se abastecen de recursos hídricos procedentes de pozos y desaladora de Águilas.

El presidente de los comuneros lorquinos afirma que «no se trata de nuevos regadíos, sino de poder mejorar los ya existentes que han quedado obsoletos con el paso del tiempo». El regadío consolidado es aquel cuyos regantes no tienen acceso al agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Los agricultores reclaman asimismo más agua procedente de la desaladora de Águilas para poder hacer frente a la demanda que hay.

Además de Almendricos e Hinojar, los beneficiarios serían los agricultores de Aguaderas, Purias y La Escucha, entre otras pedanías. Entre las infraestructuras que faltan por ejecutar, además de varios miles de kilómetros de tuberías, hacen falta embalses de regulación. La Comunidad de Regantes de Lorca ha ofrecido para tal fin 12 hectáreas de terreno para que se pueda construir uno de ellos. Marín reconoce que no se puede llevar a cabo de una vez la modernización de todo el regadío consolidado y confía en poder hacerlo por fases que no se alarguen en el tiempo. El presidente de los comuneros lorquinos recuerda que, según el Plan de Cuenca, a una hectárea de terreno le corresponden 5.600 metros cúbicos de agua, cuando en el regadío tradicional, con los recursos disponibles, esa cifra no supera los 1.200 metros cúbicos. Afirma que tanto el regadío tradicional como el consolidado «están infradotados. Marín recuerda que el regadío lorquino con 24.000 hectáreas de terreno entre el regadío tradicional y consolidado «es el segundo más extenso de la región después de Cartagena». La Comunidad de Regantes ha establecido un calendario de actuaciones para priorizar las infraestructuras que hacen falta