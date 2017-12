BMW futuro sostenible, eficientes y 'premium'

La familia de automóviles electrificados del Grupo BMW goza de una excelente salud. No en vano, han matriculado más de 1.200 unidades en nuestro país durante los nueve primeros meses de este año, consiguiendo una cuota de mercado del 21,2 %. A esa cifra ha contribuido enormemente el modelo i3, que se ha posicionado como el segundo eléctrico más vendido en España, con más de 570 unidades y una cuota del 17 %. Pero no solo es exitoso en nuestro mercado, en la actualidad es el compacto eléctrico ´premium´ más vendido en todo el mundo desde 2014, batiendo récords en países como Alemania o Noruega. Además es el único coche del mundo que cuenta con un sello de CO2 certificado, que cubre toda la cadena completa, desde la operativa de suministros, pasando por los procesos de fabricación y la utilización del coche, llegando hasta la fase de su reciclaje.

Por su parte, el BMW i8 es el deportivo híbrido que más clientes ha ganado desde 2014. Les saca tanta ventaja a sus rivales, que cada año se comercializan las mismas unidades del i8 que las de toda su competencia.

Las marcas BMW y MINI suman 631 matriculaciones de híbridos desde enero de 2017, una interesante cuota del 27,2 % del mercado. Así, la familia ´PHEV´ de híbridos enchufables del Grupo, está cosechando tanta aceptación que a estas alturas de año casi duplican las ventas de 2016. Conviene recordar que la gama iPerformance de BMW está compuesta por los BMW Serie 2, Serie 3, Serie 5, Serie 7 y BMW X5 (híbridos enchufables). Se ofrece así una opción electrificada en cinco segmentos, conformando una oferta única en el mercado, que se completa con el nuevo MINI Cooper S E Countryman ALL4 PHEV.

Dos ruedas

Pero no solo las cifras de matriculaciones de los vehículos de cuatro ruedas son favorables, también el maxiscooter eléctrico BMW C evolution ha tenido unas ventas de 155 unidades desde comienzos de año, manteniéndose líder en motos eléctricas (sin contar las que se pueden conducir con los permisos AM y A) desde 2014. Asimismo, la bicicleta eléctrica BMW Active Hybrid ya está lista y los responsables de la firma estiman un centenar de ventas para el próximo año.

Ventajas y recarga

Los vehículos electrificados del Grupo BMW no tienen que pagar el impuesto de matriculación, y se benefician además de otras ventajas, como el aparcamiento gratuito en zonas reguladas, la entrada a la cuidad en épocas de restricciones por contaminación o la libre circulación por el carril BUS VAO. Todos se pueden recargar en el trabajo o en casa con un enchufe convencional o instalando el cargador Wallbox BMW i; también en la vía pública, a través del servicio de movilidad de BMW ´Charge Now´, que permite utilizar las estaciones de recarga públicas. Los procesos de recarga se pueden monitorizar a distancia mediante la aplicación ´My BMW remote´, que podrá asimismo reservar un punto de carga a través del móvil.