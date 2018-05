"Tenemos que dar dos pasos adelante cuando nuestros rivales dan uno"

El UCAM Murcia CB hizo ayer los deberes en el Bilbao Arena para afrontar el jueves la última jornada de la Liga Endesa con opciones de lograr un billete para el play off por el título. Los universitarios no dependen de sí mismos, ya que necesitarán vencer en el Palacio al Movistar Estudiantes y esperar los tropiezos del Morabanc Andorra y el Iberostar Tenerife. No obstante, el triunfo de ayer, pese a que el Bilbao Basket ya está descendido, no fue nada fácil. Un apretón del conjunto bilbaíno en el tramo final complicó el encuentro para los de Ibon Navarro, quienes tuvieron que ´cerrar´ el partido en los últimos minutos. «Hemos hecho un buen partido, pero hay cosas que tenemos que aprender a leer y no pararnos cuando un equipo rival da un paso hacia adelante. Cuando curra eso, nosotros tenemos que dar dos y no quedarnos parados», comentó ayer el entrenador del UCAM tras el encuentro.

«Hemos realizado 25 minutos buenos, pero cuando el Bilbao ha hecho los cambios defensivos y ha subido la energía impulsados por su afición, nos hemos quedados parados. Aunque tiene mérito lo que ha hecho el equipo al mantener la cabeza fría para cerrar el partido después de contar con 18 puntos de ventaja», añadió el técnico vitoriano. Sobre la posibilidades de poder lograr el pase para el play off, Ibon Navarro reconoció que su equipo cuenta con pocas opciones aunque eso no será una excusa para ir a por la victoria el jueves ante el Estudiantes. «Si no ganamos podemos hasta quedar décimos, por lo que queremos acabar con 18 victorias para igualar el récord histórico del club y esperar a ver si los resultados nos acompañan por una vez», explicó. Además, mantuvo que «desde el principio de la temporada queríamos jugar el play off» por lo que «las valoraciones hay que hacerlas el jueves porque a lo mejor hay gente que le vale con estar en la lucha, pero a nosotros no».

Además, Ibon Navarro también valoró lo que llevó al Bilbao Basket a poner en aprietos a los universitarios. «El cambio defensivo del Bilbao con Hammik emparejándose con Hannah, eso nos ha sacado del partido porque nos ha alejado de la canasta y hemos dejado de circular el balón teniendo también problemas en el rebote y el balance defensivo. Han vuelto al partido y han tenido un tiro para ponerse uno arriba, pero hemos tenido el acierto de Oleson y lo hemos podido cerrar con dos defensas buenas y en el tiro libre», explicó el entrenador del UCAM, quien también repasó la despedida de Mumbrú. «Ha dejado huella aquí y le pueden poner hasta una calle porque ha llevado al club a jugar finales y la Euroliga. No me imagino que no haya aquí baloncesto de Liga Endesa el año que viene porque es una plaza muy de baloncesto y espero que vuelva pronto», dijo.