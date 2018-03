Mirotic y Ricky Rubio brillan en las victorias de Pelicans y Jazz

El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic y el base catalán Ricky Rubio firmaron las actuaciones más sobresalientes de la jornada de este miércoles en la NBA de los jugadores españoles, mientras que Marc Gasol continuó con su vía crucis con Memphis Grizzlies y encadenó su decimoquinta derrota consecutiva.



Especial mención merece el partido que realizó un Mirotic que está mostrando todas sus virtudes en unos New Orleans Pelicans que están lanzados y que sumaron su décima victoria seguida tras imponerse 101-114 en la cancha de Sacramento Kings con el ex del Real Madrid liderando a los suyos.



El hispano-montenegrino, de nuevo saliendo desde el banquillo y acumulando muchos minutos (31), fue el máximo anotador visitante con 26 puntos, con 10/12 en tiro y 4/6 en triple, y completó su gran encuentro con un 'doble-doble' gracias a sus 10 rebotes.





Expulsión de Ibaka

La labor Mirotic provocó que tuviese menos impacto la baja de la estrella del equipo, un Anthony Davis que tuvo que abandonar la pista en el tercer cuarto por culpa de unacuando llevaba 17 tantos, 5 capturas, y 5 tapones en un partido casi siempre dominado por los Pelicans.Por su parte, el catalán Ricky Rubio también mostró su mejor versión en el claro triunfo de los Utah Jazz por 84-104 ante Indiana Pacers, el cuarto consecutivo que les mantiene dentro de la pelea por alcanzar los 'playoffs' de la Conferencia Oeste de la NBA.El director de juego de El Masnouy a su buena noche anotadora (18 puntos), añadió 7 asistencias, 6 rebotes y 3 robos para ser uno de los más destacados de los suyos junto al pívot francés Rudy Gobert (23 y 14) y otro exazulgrana como Joe Ingles, que también hizo dobles figuras (11 puntos y 10 asistencias).Dado quevolvió a su tónica más habitual de los últimos partidos y no tuvo minutos en el triunfo de Cleveland Cavaliers (108-113) ante unos Denver Nuggets donde ya no cuenta Juancho Hernangómez, el tercer y último triunfo de un jugador español lo protagonizócon sus Toronto Raptors, aunque el hispano-congoleño fue expulsado.El pívot sólo pudo estar doce minutos en la pista después de que los colegiados le enviasen a vestuarios tras protestar su tercera falta personal, cometida sobre Blake Griffin. Hasta ese momento,con una mala noche en tiro (2/8 y 0/4 en triples).La franquicia canadiense logró su decimotercera victoria en los últimos catorce partidos tras un encuentro muy disputado ante Detroit Pistons decidido a su favor por un ajustado 119-121 tras una prórroga y se convirtió en el primero en asegurarse los 'playoffs' bajo el mando de DeMar DeRozan,y de la asistencia para que Fred VanVleet evitase faltando poco más de un segundo una nueva prórroga.Finalmente, menos suerte tuvo, algo ya casi habitual en esta temporada, el catalán Marc Gasol , cuyos Memphis Grizzlies no son capaces de frenar su caída libre y encajaron su decimoquinta derrota consecutiva en la pista de los Chicago Bulls (119-110), la racha negativa más larga de la temporada en la NBAPese a no estar demasiado acertado en el lanzamiento (4/11), el de Sant Boi fue uno de los mejores visitantes con 17 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes en un encuentro donde Memphis fue capaz de enjugary situarse a uno, pero un parcial de 2-10 en los dos minutos finales alargó su mal momento.