Fernández Romo: "Confío en la inocencia de mis jugadores"

Guillermo Fernández Romo, director general del Jumilla Club de Fútbol, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha salido en defensa de José Manuel Catalá y Juan Carlos Ceballos, los dos jugadores de la plantilla que tuvieron que prestar declaración el pasado lunes por el caso del amaño de las apuestas deportivas. El madrileño ha querido aclarar que "el club está totalmente al margen de este asunto" y que va a "respetar al máximo la labor policial", pero también "creemos en la presunción de inocencia de nuestros jugadores".

"No soy investigador, ni policía ni juez. Lo que voy a juzgar son los hechos personales y deportivos de estos dos jugadores con nosotros, que han sido extraordinarios. No solo han demostrado rendimiento futbolístico, sino también compromiso máximo con nuestra entidad. Es más, Catalá está recuperándose de una lesión porque ha estado jugando con una rotura de cuatro centímetros en el abductor durante cuatro partidos por las necesidades que teníamos en la defensa, y eso demuestra mucha profesionalidad y entereza hacia nosotros. Ceballos, en el mes que lleva aquí, nos ha contagiado la alegría y entusiasmo y ha aumentado el rendimiento deportivo del equipo. Además, una de las victorias más prestigiosas que ha logrado esta institución fue en La Condomina ante el UCAM y la pareja de centrales estaba compuesta por Catalá y Ceballos. Solo juzgo esos hechos reales y deportivos y mientras que yo sea el responsable de este club, no se va a determinar ninguna sanción ni se va a abrir ningún expediente", ha afirmado.

Catalá, por lesión, está descartado para el partido de mañana ante el San Fernando, en el que sí podría jugar Ceballos: "Si el entrenador considera que Juan Carlos Ceballos tiene que jugar mañana, lo va a poner. Nosotros separamos lo institucional de cualquier información porque hay que evitarlo, tiene que ser así. El único descontrol que ha existido es que los primeros nombres que salieron fueron los de nuestros jugadores y todo se focalizó aquí. Durante la semana otros clubes han emitidos sus comunicados", ha añadido.

Fernández Romo ha mantenido que "no podemos tomar una decisión sancionadora. No sé qué ocurrirá cuando haya un desenlace judicial, pero no hemos llegado a ese caso. Vamos a dar la máxima normalidad posible", a la situación, para apostillar seguidamente que "la única pregunta que le hice a los jugadores fue ´¿estáis bien para entrenar y competir?´".

Uno de los partidos que ha aparecido publicado en algunos medios de comunicación que podría haber estado amañado esta temporada fue el Jumilla-Écija. Al respecto, Fernández Romo ha aclarado que "lo que a mí me consta es que no tiene nada que ver con mis jugadores", para recordar que "en aquel partido su partido fue el héroe".

El director general del club ha abogado por mantener la tranquilidad pese al revuelo mediático: "Creo que hay que mantenerse aislado y ser profesional ante todas las situaciones", ha dicho, para recordar que "yo viví el año pasado la misma situación cuando era el entrenador del Sabadell y me tocó ir a Elda la semana después del partido con el Barcelona B. La clave es intentar olvidarte de todo esto", dice

"Confío en todos los jugadores de mi plantilla hasta que me demuestren lo contrario", ha terminado diciendo Romo.