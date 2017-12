Ibon Navarro, entrenador del UCAM Murcia CB: "Cuando Faverani esté añadiremos a un jugador determinante"

El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Ibon Navarro, espera un encuentro "muy exigente en cuanto a nivel de concentración" mañana sábado en la pista del Tecnyconta Zaragoza y ha destacado la presencia en el rival del escolta estadounidense Gary Neal, de quien ha indicado que "hay que defender sobre él con un componente físico mayor, pero siempre dentro de la legalidad".

El técnico del UCAM CB ha comparecido hoy en rueda de prensa antes del entrenamiento celebrado en el Palacio de los Deportes de Murcia y ha alertado del peligro que tiene la plantilla de Tecnyconta Zaragoza, conjunto que es el decimoquinto clasificado con un bagaje de cuatro victorias y ocho derrotas y en el que está destacando Neal, quien promedia 17,6 puntos, 3 asistencias y 15,2 de valoración en 28 minutos por encuentro.

"Hay jugadores a los que hay defender con un componente físico mayor, porque es la única forma de pararlos, pero siempre dentro de la legalidad. En todo caso, no quiero que sólo estemos centrados en Neal, porque pueden aparecer Blums, Tomàs o Álex Suárez. Ellos tienen muchos jugadores con talento que nos pueden hacer daño", ha asegurado Navarro.

Por otra parte, tras la salida del base Sergi García desde el club maño hacia el Valencia Basket, la entidad aragonesa se ha hecho con los servicios de Bo McCalebb, a quien también ha elogiado Navarro.

"Es un jugador de nivel Euroliga y muy inteligente. Con dos o tres entrenamientos habrá cogido todos los sistemas del equipo, es capaz de desequilibrar partidos y va a ser una ayuda muy buena para el Tecnyconta Zaragoza", ha afirmado.

El preparador grana también ha resaltado que "en Zaragoza, tras unas temporadas complicadas, se ha vuelto a encender la llama del baloncesto y en el pabellón Príncipe Felipe hay muy buen ambiente".

El UCAM CB viene de vencer el miércoles por 82-77 al Enisey Krasnkoyarsk en la Liga de Campeones FIBA y anteriormente cayó por 63-70 contra el Real Betis Energía Plus en la Liga Endesa, un resultado que deja al cuadro grana en el undécimo puesto de la tabla con cinco victorias y siete derrotas, a dos triunfos de los puestos que dan derecho a disputar la Copa del Rey y con tres por encima de la zona de descenso.

Después del partido contra el conjunto ruso la plantilla universitaria, que mantiene las bajas del ala pívot y capitán José Ángel Antelo y el pívot brasileño Vítor Faverani, ambos lesionados, ha hecho "un entrenamiento diferenciado para cada grupo de jugadores, para poder tenerlos a todos preparados".

"Nos hubiera gustado repartir más los minutos, pero el miércoles lo más importante era ganar el partido", ha explicado su técnico.

Además, ha hecho referencia a la ausencia alargada en el tiempo de Faverani. "Cuando Vítor vuelva vamos a añadir a un jugador determinante. Hablamos demasiado de la gente que no está y no valoramos el trabajo de los que sí están, que lo dan todo por el equipo", ha recordado Ibon Navarro, quien ha incidido en que el partido de mañana "va a ser muy exigente en cuanto a concentración" y en que deben "tener a todos los que jugaron y a los que no jugaron ante el Enisey para poder ganar".

Así lo ha señalado el alavés aludiendo a las ausencias de Brad Oleson y Kevin Tumba en el encuentro europeo por la exigencia marcada por los cupos de extranjeros en esa competición.