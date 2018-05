Alumnos de la Región aprenderán la historia del terrorismo en España

Se pondrán en la piel de verdugos y víctimas.



Alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato de la Región de Murcia aprenderán a partir del próximo curso 2018-2019 la historia del terrorismo en España, los distintos terrorismos que han operado en el país o la reacción de la sociedad española frente a ello. Incluso, se pondrán en la piel de víctimas y verdugos con el fin de conocer sus efectos y "prevenirlos".

Así lo han hecho saber en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, acompañado por la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos; y el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé; tras mantener una reunión con representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo en la Región.

Se trata de un proyecto del Gobierno de España organizado conjuntamente con el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, destinado a la concienciación de los jóvenes en materia de terrorismo.

Rivera ha recordado que el Gobierno regional y su presidente, Fernando López Miras, ha sostenido desde el primer momento el apoyo a las víctimas del terrorismo y que "tenemos que estar con ellos, hoy más que nunca, cuando se ha producido por parte de ETA el anuncio de su disolución, que es absolutamente insatisfactoria para todos, especialmente para las víctimas".

Y es que ese anuncio, según Rivera, "ha terminado sin una petición de perdón a todas las víctimas que ha causado con su acción criminal y sin colaborar con la Justicia para esclarecer los cerca de 350 asesinatos que todavía se mantienen sin resolver".

Ha lamentado que el terrorismo es "una de las lacras más importantes de nuestra sociedad y del mundo contemporáneo, y se combate con unidad y, por supuesto, con acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero, sobre todo, se le combate con Educación". De ahí, añade, la importancia de proyectos como este que emprende el Gobierno de España y al que se suma el Ejecutivo murciano.

En este sentido, Bernabé ha valorado el "autodenominado comunicado de disolución de ETA", diciendo "alto y claro" que "no esperen el perdón quienes ni siquiera han tenido la decencia de pedirlo, y que no esperen tampoco ningún tipo de prebendas y de beneficios quienes no se han hecho acreedores de los mismos".

"Los 17 terroristas de ETA que están encarcelados en la Región siguen ahí, y ahí van a seguir, tanto en Sangonera como en Campos del Río, y que no esperen otra cosa porque así lo ha dicho el presidente del Gobierno, así lo ha ratificado el ministro del Interior, y así se lo vuelvo a reiterar yo", ha manifestado Bernabé.

Y junto a los presos de ETA, Bernabé ha citado a los "cuatro terroristas islamistas y el terrorista del GRAPO que les acompañan en las prisiones de la Comunidad Autónoma". Y es que, añade, se trata de un compromiso del Gobierno de España "con las víctimas, a las que nunca vamos a dejar solas".



UNIDADES DIDÁCTICAS EN DIVERSAS ASIGNATURAS



Ramos ha señalado que esta acción educativa persigue que los jóvenes conozcan los distintos terrorismos que han operado en España, las consecuencias que conlleva, cuáles han sido los movimientos cívicos que han surgido frente al terrorismo, la reacción de la sociedad española frente a ello, las principales asociaciones de víctimas, cómo han ido surgiendo y el papel que han tenido las víctimas en el Estado de derecho que España disfruta hoy.

De momento, ya está elaborada la primera unidad didáctica sobre la historia del terrorismo en España, porque "considerábamos que era lo principal", según Ramos. A continuación, se va a desarrollar en otra serie de unidades didácticas en ESO y Bachillerato, y se complementa con el testimonio de las víctimas en los centros docentes.

Rivera ha precisado que el objetivo de esta acción es "llevar a los centros educativos la materia del terrorismo, para que los alumnos, a partir de cuarto de la ESO, aborden el terrorismo como una unidad didáctica en la asignatura de Historia de España, que es troncal y obligatoria para todo el mundo".

De forma complementaria a esta actividad, las víctimas del terrorismo trasladarán a las aulas su experiencia directa mediante encuentros directos con los alumnos. En concreto, las víctimas tendrán la oportunidad de explicar a los estudiantes "la situación que han vivido como consecuencia de un acto terrorista".

Bernabé ha señalado que esta acción no se va a delimitar a la asignatura de Historia, sino también otras como Psicología, en la que los alumnos "van a aprender a ponerse, por un lado, en el perfil psicológico de la víctima, que es fundamental, pero también van a empezar a conocer el perfil psicológico de los terroristas".

El delegado ha considerado "vital" que los jóvenes se conciencien sobre "cuál puede ser el perfil de los potenciales autores de actos execrables de esta índole". Y es que "el terrorismo etarra, si Dios quiere, está asistiendo a sus estertores, pero hay otras formas de terrorismo como el islamista contra el que vamos a tener que seguir peleando".

Por eso, que los jóvenes conozcan el perfil de esos potenciales terroristas "es una herramienta fundamental", según Bernabé, quien ha mostrado su apoyo "incondicional" a las víctimas y ha felicitado a los gobiernos central y regional "por algo que creo que va a traer muchas cuestiones positivas a nuestra vida cotidiana".



OBJETIVO PREVENTIVO Y PARA CONSTRUIR EL 'RELATO DE LA VERDAD'



Por su parte, Ramos ha señalado que su principal agradecimiento es a las víctimas del terrorismo que colaboran con esta iniciativa y sin las cuales "no sería posible el proyecto". En su opinión, es "fundamental" que los jóvenes conozcan en primera persona, a través del testimonio directo de la víctima, cuál es la consecuencia que el terrorismo tiene en las vidas de las personas y en la sociedad.

Asimismo, pretende poner de manifiesto la utilización de la violencia con finalidades de cualquier tipo, ya sean ideológicas, políticas o religiosas, con un efecto "fundamentalmente preventivo", para "evitar que esto vuelva a suceder".

El testimonio de las víctimas en colegios e institutos también persigue definir cuál es el relato de la verdad con ocasión de los recientes comunicados de ETA, cuando se habla en los diferentes foros del mundo académico y de los medios de comunicación sobre la "construcción del relato".

Ramos ha señalado que el proyecto ya ha comenzado en Madrid, Castilla y León y La Rioja, y se adhiere también Murcia, "que se ha querido sumar desde el primer momento". A su juicio, el testimonio de las víctimas "es una pieza clave para construir el relato de la verdad y de lo que realmente ha ocurrido en España a través de la voz de sus protagonistas, que son las víctimas".

En este sentido, Ramos ha mostrado su agradecimiento en nombre del Ministerio del Interior por la colaboración del Gobierno murciano para la implementación de este proyecto, que "establece la obligación por parte de las administraciones educativas de establecer valores frente al terrorismo", así como "llevar el testimonio de las víctimas a los colegios".

Ha recordado que este proyecto educativo se inició en la legislatura pasada, cuando se introdujo entre los desarrollos curriculares de la Ley de Educación lo que "había de ser las nociones y los contenidos básicos a desarrollar", así como una serie de unidades didácticas que pretenden que los jóvenes "conozcan la historia de lo ocurrido en España".