Denuncian que se contratan becarios para el plan de choque de limpieza

El partido Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), afín a Podemos, se ha marcado como objetivo 'limpiar' aquello que huele mal en la concesionaria municipal del servicio de limpieza, Lhicarsa. Pilar Marcos, edil de la formación morada, denuncia las «condiciones precarias» a las que están sometidos estos operarios.

En concreto, CTSSP anuncia que llevará al pleno municipal del 22 de marzo «las denuncias recibidas por varias fuentes que indicarían que para el plan de choque de limpieza viaria se está contratando personal adicional a través del Servicio de Empleo y Formación (SEF) mediante contratos de formación». Asimismo, Marcos explica que los becarios contratados «trabajan la misma cantidad de horas y realizan las mismas tareas que figuran en el convenio para el personal de calle, aunque sus remuneraciones por ello son sensiblemente inferiores».

La formación morada comunica que, de confirmarse estas informaciones, no sólo se estarían vulnerando principios elementales como el de «a igual trabajo igual salario», sino que además, «el fraude laboral y la precarización se estaría realizando con el visto bueno (sino la participación activa) del Ayuntamiento, ya que a día de hoy no está claro si el Consistorio financia o no con dinero público dichas contrataciones».

CTSSP también denuncia la situación que viven los trabajadores de limpieza viaria del litoral. Marcos dice que «actualmente son 14 los trabajadores (12 hombres y 2 mujeres) quienes realizan labores de limpieza viaria desde Mar de Cristal a Los Urrutias, y en Isla Plana y La Azohía. Muchos de ellos llevan más de 10 años cumpliendo estas funciones. Estos trabajadores han estado contratados por varias empresas durante este tiempo». Algo que, a juicio de la formación morada, podría suponer una «cesión ilegal» de trabajadores. Marcos añade que «en todo este tiempo a estos trabajadores se les ha aplicado el convenio de la Construcción, cuando la totalidad de la carga de su trabajo va destinada a la limpieza viaria». Esto, según la concejala, hace que los «trabajadores sufren una discriminación laboral y un agravio comparativo con otros compañeros, quienes realizan las mismas funciones que ellos pero cobran bastante más». CTSSP dice que los obreros sujetos al convenio de la Construcción ingresan unos 18.500 euros al año mientras los del convenio de la limpieza sobre 26.800 euros.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal considera que, de ser ciertos los hechos serían de una gravedad extrema, y pedirá al Gobierno socialista que los aclare cuanto antes en el pleno y que se tomen las medidas oportunas en el Consejo de Administración de Lhicarsa.



«No contratan barrenderas»

Asimismo, CTSSP hará públicas nuevas denuncias en materia de machismo, ya que denuncia que FCC se estaría negando a contratar mujeres para desempeñar labores de limpieza viaria, poniendo de manifiesto una clara «discriminación de género».