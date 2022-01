Cumpliendo con el calendario, Paramount ha estrenado un nuevo tráiler de la adaptación televisiva de la conocida franquicia de videojuegos 'Halo'. Los aficionados que siguieron la retransmisión realizada por CBS del partido entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs, fueron los primeros en ver el vídeo durante el descanso. Muchos seguidores de la serie de Microsoft vieron cumplidos sus deseos cuando se anunció la fecha de estreno. La revisión para televisión, que contará con guion de Kyle Killen ('Awake') y Steven Kane ('The Last Ship') se estrenará el 24 de marzo de 2022.

Las primeras muestras del trabajo prometen mucha acción abordando conflictos entre humanos y extraterrestres en el siglo 26, en lo que podría ser una vista previa de lo que podemos esperar de la producción durante sus 9 episodios de 1 hora cada uno. No obstante, el vídeo deja patente que la historia no encajará en el universo canónico de los videojuegos. Esto también lo afirma Kiki Wolfkill, jefe de transmedia de 343 industries, desarrolladora responsable de la marca dentro de Microsoft Gaming.

Halo The Series – Tráiler

Según explica Wolfkill: “Tenemos un contexto y una perspectiva que son diferentes de algunas de esas historias que vivimos o sobre las que vemos en los juegos. Nos referimos a esto como 'Halo Silver Timeline', una forma de diferenciarlo del canon principal. Al proteger tanto el canon principal como la historia de la televisión, podemos darnos la oportunidad de evolucionar a ambos y que sean lo que necesitan ser para su medio, sin chocar entre ellos”.

Es cierto que el argumentario de la franquicia se está expandiendo con profusión más allá de los límites del ocio electrónico con libros, cómics e incluso con la producción de otras series que forman parte del universo principal. Tal vez los productores de la serie televisiva hayan tenido problemas para compilar y mostrar todo este material en pantalla y aun así ser capaz de representar con fidelidad el universo madurado en los videojuegos. En cualquier caso, forme parte o no del universo gaming, la serie de televisión se estrenará el 24 de marzo de 2022. La serie exclusiva de Paramount+ cuenta con Steven Spielberg como uno de los productores, y su protagonista, el icónico jefe maestro, será interpretado por Pablo Schreiber ('Orange Is the New Black'). Además, la actriz Jen Taylor ('El diablo viste de Prada') interpretará a Cortana y Natasha McElhone ('El show de Truman') interpretará a la Dra. Halsey.