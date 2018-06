'The Last of Us: Part II', la gran apuesta de Sony

Uno de los grandes deseos de los asistentes a la conferencia de Sony Interactive Entertainment en el E3 2018 se ha cumplido al arranque de la gala con la revelación de la primera secuencia de juego de ´The Last of Us: Part II´. El video comienza mostrando una Ellie más adulta, que parece disfrutar de un momento de ocio en una escena donde se puede admirar el increíble trabajo realizado por Naughty Dog en relación al modelado de rostros y la animación de las expresiones faciales. Aquí, Ellie tiene ya 19 años y ha conseguido estabilidad viviendo con normalidad en Jackson. Ha tenido la oportunidad de forjar relaciones duraderas. Pero cuando esa paz se vea rota por un acto violento, se verá arrastrada a un viaje de venganza, alimentado por la necesidad de impartir justicia contra los que actuaron llevándola al límite. Ellie está interpretada por Ashley Johnson, a la que se unen Dina, interpretada por Shannon Woodward y Jesse, por Stephen Chang.

A renglón seguido el video del juego comienza a transcurrir en la espesura nocturna de un bosque. Un primer acercamiento a lo que parece un asentamiento enemigo, nos permite comprobar las mecánicas de sigilo que utiliza el personaje combinadas con su característico arco y un cuchillo, antes de que la situación degenere y la acción se vuelva mucho más frenética. Los sistemas de juego se presentan muy similares a la entrega original, con algunas mejoras y matices, pues parece que en la secuela los villanos esta vez ya no son infectados, sino otros humanos. Estos enemigos son más peligrosos y capaces, utilizando sistemas de comunicación y escenarios para ofrecer enfrentamientos en los que cuente un combate más dinámico.

Sony Interactive Entertainment y Activision quieren anticiparse al lanzamiento de ´Call of Duty: Black Ops 4´, el próximo título de la popular franquicia de disparos previsto para octubre, pues durante la conferencia de Sony en el E3 2018, se ha anunciado que los usuarios de PlayStation Plus pueden añadir ´Call of Duty: Black Ops III´ a la colección de títulos para este mes dentro del programa Instant Game Collection. Es decir, todos los suscriptores del servicio podrán descargar el título sin cargo adicional durante tiempo limitado.

El evento se ha visto inundado de elementos orientales con la presentación de la primera demo de ´Ghost of Tsushima´, el nuevo proyecto de Sucker Punch para PlayStation 4. Una aventura épica de samuráis de mundo abierto ambientada durante la invasión mongol a Japón en 1274. La historia nos traslada al mundo del Japón feudal, una época de guerra y cambio violento. Los jugadores se pondrán en la piel de Jin Sakai, un poderoso guerrero cuya aventura se inspira en la historia japonesa y las tradiciones icónicas del cine samurai para crear una historia de venganza y esperanza.

El estudio ha elegido esta secuencia en particular para capturar algunas de las visiones esenciales del juego: una inmensa isla de Tsushima, invasores mongoles y combate que cumple con el objetivo de "Barro, sangre y acero". En la historia, Jin lucha junto a otro samurai, una mortal onna-bugeisha llamada Masako. Unieron fuerzas para salvar su patria de los invasores mongoles, pero la historia personal de Masako abre una brecha en su relación con Jin. Como se puede ver en el video, esto termina con un duelo al final. Masako y su historia es uno de los muchos personajes secundarios que forman la trama. Estos personajes tendrán un papel importante en la historia principal de Jin, pero la mayoría de ellos también tendrán misiones secundarias e historias para explorar. De hecho, la demo que presentada forma parte de la historia de Masako, una aventura paralela al camino principal del juego.

Exactamente como los rumores habían señalado, Capcom ha confirmado el desarrollo de ´Resident Evil 2 Remake´. Sin duda se trata de un regreso deseado por los seguidores de la histórica saga de survival horror. Junto al anuncio se ha divulgado un tráiler con algunas escenas cinemáticas recogidas de la nueva versión del juego, que muestra varias de las secuencias perturbadoras e inquietantes que pueblan la obra. Como se especifica al final del video, el título estará disponible en PlayStation 4 a partir del 25 de enero de 2019 -actualmente no se han concretado otras plataformas-.

El lanzamiento original de 1998 lo convirtió en uno de los juegos más vendidos de Capcom de todos los tiempos y hay muchos elementos que hacen que la entrega sea tan especial: trajo a los terroríficos zombis, extrañas armas bio orgánicas (BOWs) y los peligrosos secretos de la Mansión Spencer a Raccoon City cuando un virus aterrador infectó a la población, convirtiendo la metrópoli en un páramo infestado de muertos vivientes. Pero si estabas esperando una adaptación exacta del juego, quizá deberías saber que habrá algunos cambios, por ejemplo: en el clásico departamento de policía de Raccoon City, algunas partes de la estación pueden parecer familiares, pero no dejes que las similitudes te engañen. Si bien muchas de las ubicaciones pueden tener un diseño similar al del juego original, esta estación policial convertida en museo está llena de sorpresas, como varios rompecabezas para resolver y áreas completamente nuevas para explorar. También incorpora una nueva cámara sobre el hombro que ofrece una perspectiva diferente en los pasillos estrechos y en el enorme vestíbulo.

Remedy Entertainment, la desarrolladora finlandesa responsable de obras como ´Quantum Break´ y ´Alan Wake´ ha presentado su nuevo. Se trata de ´Control´, que además de divulgar su primer tráiler, ha anunciado planes estimados de lanzamiento. El primer contacto con el juego refleja un thriller lleno de acción protagonizado por Jesse Faden, un personaje femenino dotado con ciertas habilidades que la permiten dominar el entorno.

´Control´ es una aventura de acción sobrenatural con un prometedor reparto de personajes y la clase de historia retorcida que se espera de Remedy. La trama anticipa un pasado turbulento para Jesse Faden, algo que finalmente la ha llevado a Nueva York, a un enorme rascacielos conocido como la Casa más antigua. Dentro se encuentra la sede de una agencia gubernamental secreta conocida como la Oficina Federal de Control. A partir de ese punto las cosas irán realmente mal para Jesse: la Agencia será invadida una fuerza de otro mundo que corrompe todo a su manera y mata al director. A través de misteriosos eventos rituales, Jesse se convierte en la directora y se prepara para enfrentarse al Hiss con nuevas habilidades sobrenaturales. También tiene un elemento llamado Service Weapon, un arma especial sobrenatural mejorada que puede cambiar de forma a voluntad.

Los Piratas del Caribe regresan a ´Kingdom Hearts´ con el capitán Jack Sparrow a la cabeza. Durante la conferencia, Square Enix ha confirmado que los personajes más destacados de la famosa serie cinematográfica de Disney volverán a ayudar a Sora en ´Kingdom Hearts III´, a los que se unen ´Hércules´, ´Toy Story´, ´Frozen´ y muchos otros universos Disney.

Además de revelar un fragmento nuevo de la jugabilidad, el nuevo vídeo vuelve a mostrar algunas figuras conocidas. El tráiler muestra una secuencia de combate naval en alta mar en la Perla Negra, pero Sora también llevará la batalla debajo el agua y a través de los cielos mientras lucha contra los Sincorazón. Además, los miembros de la Organización XIII vuelven con sus sombríos planes en busca de una misteriosa caja. Todo como parte de un gran rompecabezas cuyas piezas la desarrolladora japonesa ha decidido repartir entre las conferencias de Microsoft, Sony y su propia presentación. Para esta conferencia en concreto, además de confirmar el universo de ´Piratas del Caribe´ también se ha anunciado una edición especial conmemorativa para PlayStation 4 Pro, así como un lanzamiento que combina todos los juegos de la serie lanzados previamente en la plataforma dentro de un único volumen. En cuanto a la nueva aventura, está planeada para llegar a PlayStation 4 y Xbox One a finales de enero de 2019.

Otra de las sorpresas ha corrido a cargo de Team Ninja con la confirmación de una secuela para, ´Nioh´, donde podremos explorar un entorno lleno de demonios y amenazas a los que habrá que combatir con artes samuráis. En todo caso, ´Nioh 2´ ha sido presentado por Koei-Tecmo con un corto teaser tráiler que desafortunadamente, no revela muchas pistas sobre el juego en sí, ni permite conocer las plataformas en las que estará disponible.

´Death Stranding´, lo nuevo de Hideo Kojima, se ha presentado con su primera demo de juego tras recibir tres tráilers cinemáticos, de modo que hemos podido comprobar algunos elementos del juego protagonizado por Norman Reedus. La secuencia muestra al protagonista junto a otro personaje caminando por lo que parece ser un mundo abierto con elementos ligados a la ecología. Posteriormente, vemos las extrañas figuras que marcaron los primeros tráilers bajo una jugabilidad que recuerda bastante un juego de terror.

En este video, la primera mitad y la última secuencia en particular, son más representativas del gameplay real (aunque el ángulo de la cámara está alterado en algunos puntos). Según la desarrolladora Sam es diferente a cualquier otro personaje visto con anterioridad en un videojuego. Un héroe típico es habitualmente alguien de élite o con un pasado militar. Sam no. Es un tipo trabajador y un profesional práctico. También se han revelado el nombre de las heroínas del juego: Wagner y Léa Seydoux. Léa es una actriz francesa que ha participado entre otras películas en ´Mission: Impossible Ghost Protocol´. En cuanto a Lindsay, la hemos podido ver en su papel de Jaime Sommers en ´The Six Million Dollar Man´ y ´The Bionic Woman´.

Después del nuevo tráiler de ´Death Stranding´, el escenario de la PlayStation Conference también ha acogido un nuevo video de ´Marvel´s Spider-Man´, lo que nos permite ver en acción algunas peleas espectaculares incluidas en el juego. Como se puede ver en el tráiler, la nueva secuencia muestra varias peleas contra jefes como el Buitre, el Escorpión y Rhino, así como algunas pistas sobre el sistema de juego, además de echar un vistazo más de cerca al aspecto técnico de la producción.

En la demo se puede ver como las cosas se ponen duras para Spider-Man al descubrir que los supervillanos que ha capturado durante los últimos 8 años han escapado a la vez. Al parecer, este es un momento clave en el juego, donde la paz de Nueva York ha sido quebrantada cuando estos villanos se escapan de un complejo de máxima seguridad, el RAFT, cerca de la costa de Manhattan.

Llama la atención como se han plasmado fielmente a los personajes de Rhino, el Escorpión (Scorpion), el Buitre (Vulture) y Electro. Estos cuatro enemigos se unen a Mister Negative en el juego y cooperarán con un sexto villano que Spider-Man descubre poco antes del final del vídeo. Todos ellos muestran nuevas y mejoradas versiones de sus trajes. El juego de Insomniac Games tiene previsto su llegada a los comercios el 7 de septiembre de 2018 en exclusiva para PlayStation 4.

