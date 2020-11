Profesionales de la salud apuestan por medidores de glucosa que permitan a los diabéticos autogestionarse

LifeScan Inc., líder mundial en la monitorización capilar de glucosa en sangre y fabricante de la marca OneTouch, ha dado a conocer los resultados de una encuesta ciega publicados en el Journal of Diabetes Science and Technology. Los hallazgos mostraron que los profesionales de la salud que trabajan con personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, y utilizan datos de medidores para facilitar las decisiones de tratamiento, tenían una destacada preferencia por un medidor de autocontrol que proporcione información adicional, mensajes y orientación directa al paciente que ayude el logro de los objetivos de autogestión según lo recomendado por las pautas de práctica clínica para la diabetes.

La encuesta online, gestionada por la firma de investigación de mercado IPSOS, se dirigió a 353 profesionales de Estados Unidos (70), Canadá (71), Francia (70), Alemania (70) e Italia (72). Entre ellos, 151 endocrinos, 102 médicos de atención primaria y 100 enfermeros/formadores de diabetes. Estos profesionales tuvieron la oportunidad de revisar cómo las mediciones de glucosa en sangre presentan información para los pacientes en las pantallas de los dispositivos de cuatro fabricantes, utilizando páginas web interactivas frente a 8 pautas de práctica clínica claves. Los criterios de revisión se han desarrollado utilizando las directrices de la American Diabetes Association y de la European Association for the Study of Diabetes.

"El reconocimiento global entre nuestros socios clínicos de cómo un medidor de glucosa en sangre refuerza nuestro objetivo de proporcionar herramientas de calidad, que van a permitir a los pacientes tener una mejor autogestión de su diabetes, es un recordatorio vital de que los 30 años de escucha y redefinición de nuestro producto, basado en las relaciones entre el paciente y el proveedor, han sido esenciales", indicó Brian Heald, vicepresidente senior y responsable de productos de LifeScan. "La auto-gestión de la diabetes es complicada. Es importante que nuestros productos proporcionen sencillez, precisión y confianza al paciente. Estamos encantados con estos descubrimientos y con el hecho de haber sido seleccionados como plataforma de proveedor preferida".

En todos los países, y a través de las distintas especialidades de los profesionales participantes, el medidor OneTouch Verio Reflect tuvo las valoraciones más altas en términos de utilidad clínica para todas las preguntas orientadas, en comparación con los otros tres medidores.

Actualmente, más de 20 millones de personas dependen de los productos de OneTouch para ayudarles a gestionar su diabetes.