Regalos para San Valentín 2019: 10 ideas originales para tu pareja por menos de 30 euros

Llega San Valentín y a quienes tienen pareja les surge la duda de siempre: ¿qué regalar? No es fácil hacerse con el obsequio perfecto, especialmente si crees que ya lo has regalado todo. Si aún no lo tienes claro y no dispones de un gran presupuesto, lee estas propuestas e impresiona a tu pareja:

1. Un cofre-regalo

Pareja joven haciendo submarinismo. Foto: Shutterstock

Hay numerosas empresas que ofrecen cajitas con distintas experiencias a elegir según la comunidad autónoma. Pagas por la caja, la regalas, y tu pareja puede elegir el destino y la actividad entre decenas de propuestas. No hay muchos por menos de treinta euros, pero es dinero más que suficiente para disfrutar de una experiencia cultural, gastronómica o sensorial en pareja.

2. Cata de cerveza

Muestras de cerveza. Foto: Shutterstock

Si a tu pareja le interesa el mundo cervecero, una cata puede ser el mejor regalo de San Valentín. Por menos de treinta euros podéis participar en el proceso de fabricación y probar después distintos estilos de cerveza. A veces hay tapas incluidas. Un plan original para disfrutar con los cinco sentidos.



3. Una caja de vales

Caja de cartón de San Valentín. Foto: Shutterstock

Un regalo tiene más valor si está hecho a mano, por lo que una manualidad es perfecta para San Valentín. Una caja con vales por los planes que más te apetezcan dentro (vale por una visita al cine, vale por un masaje), bien presentada y con algunos bombones y caramelos, encantará seguro.



4. Un álbum de recuerdos

Manos sosteniendo fotos. Foto: Shutterstock

En la misma línea que la opción anterior, un álbum de recuerdos con fotos pegadas con celo de estampados, pegatinas y mensajes debajo de las imágenes es también una buena idea - y muy económica. Además, puedes dar otro toque a las fotos con editores 'online' gratuitos y ponerles, por ejemplo, un diversos y divertidos marcos.



5. Manta personalizada

Pareja joven envuelta en una manta. Foto: Shutterstock

¿Qué hay mejor que una tarde de frío, película y sofá con tu pareja? Una manta polar personalizada con una foto de los dos es un regalo asequible y que ambos podéis disfrutar.



6. Visita cultural

Sala de teatro. Foto: Shutterstock

Si no sabes cuál es el regalo indicado para tu pareja, siempre puedes apostar por la cultura. Es posible encontrar un par de entradas para asistir al teatro o algún otro tipo de espectáculo cultural sin dejarse el bolsillo en ello.

7. Una sesión de cuidado

Mujer recibiendo masaje. Foto: Shutterstock

Regala una sesión de masaje con aceites o un circuito 'spa' a tu pareja. Seguro que agradecerá un rato de calma para desconectar de la tensión del día a día. Es un acierto seguro.

8. La clásica colonia

Bote de colonia. Foto: Shutterstock

Tanto para ellos como para ellas, un bote de colonia es el clásico con el que es imposible equivocarse. Hay una gran variedad de colonias muy asequibles, que no suben de los quince euros. Ahora solo te queda elegir cuál es la fragancia perfecta para tu otra mitad.



9. Unas flores

Mujer sosteniendo ramo de flores. Foto: Shutterstock

Otro clásico para aquellos que prefieren los regalos más tradicionales es un ramo con sus flores favoritas y una tarjeta diciéndole lo mucho que le quieres. Los más innovadores pueden jugar con el color de las flores: ¿qué tal un ramo de rosas negras?



10. Mensaje en una botella

Mensaje en botella. Foto: Shutterstock

Para hacer a mano este regalo solo necesitas una botella de vidrio vacía, un corcho, un papel grueso y tinta negra. Un detalle romántico, simple y original para desplegar tu potencial literario y dejar por escrito a tu pareja cómo te sientes en esta fecha tan señalada.