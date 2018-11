Adriana Lima, el ángel de Victoria's Secret que cierra sus alas

Sin duda la protagonista del desfile más espectacular de estas fechas, el de Victoria's Secret, ha sido Adriana Lima. La guapísima modelo brasileña no solo ha desplegado su alas sino que las ha batido hasta cerrarlas. Y es que Lima ha dicho adiós a unos de los desfiles que la ha consagrado por excelencia a lo largo de toda su carrera. A sus 37 años, erigiéndose como la modelo más veterana de la firma de Victoria's, ha decidido decir adiós a sus queridos ángeles lenceros.



Fue noche de emociones, de color, de música y de mucha magia para Adriana Lima. Uno de los grandes emblemas de la firma salía a desfilar sola en una de las partes del show con el arte, la frescura y la picardía que le caracteriza en este desfile, llevándose levantando al público en aplausos.





Homenaje a Adriana Lima

REUTERS

Se prometía una noche de ensueño para la nacida en El Salvador de Bahía, y la compañía fundada en 1967 por Roy Raymond no quería despedir a uno de sus iconos por todo lo grande.Elcomenzaba con un vídeo homenaje a Adriana Lima con toda su trayectoria dentro de la casa que comenzaba la friolera de hace casi 20 años.Era en 1999 cuando la aquella brasileña de ojos de gata y cabello moreno se subía a la pasarela de una de las firmas de lencería más reputadas que creó un fashion show en el que la mayor parte de las modelos siempre querían desfilar.Sin duda es curioso ver como Adriana Lima se ha convertido en uno de los emblemas de la firma lejos de los cánones de las rubias que parecían ser las más bellas y así se lo recordabaesta mágica noche que siempre llevará en su calendario: 8 de noviembre de 2018... "Al ángel más grandioso de todos los tiempos. Gracias", rezaba... No pudo por menos que acabar llorando y es que no hacían faltas más palabras en una noche espectacular una vez más, tras dos años de más sombras que luces en cuanto a espectacularidad.Emocionadatambién ha querido dejar se felicidad de haber sido unque ahora vuela para siempre: "Querida Victoria, gracias por mostrarme el mundo, compartir tus secretos y, lo más importante, no solo por darme alas sino por enseñarme a volar. ¡Y todo el corazón para los mejores fans en el mundo! Os amo, Adriana".