Cosméticos y experimentación animal

En la Unión Europea se prohíbe la realización de experimentos con animales cuyo fin sea el desarrollo o la fabricación de cosméticos y la comercialización de los mismos si en su elaboración ha mediado la experimentación con animales. Todo ello viene regulado por la Directiva 2003/15/CE.

Sin embargo, la misma contempla también algunas excepciones que, como suele decirse coloquialmente, pueden dejarla en simple papel mojado.

Un ejemplo de ello es que recoge la efectividad de dicha prohibición siempre y cuando existan otras posibilidades alternativas suficientemente contrastadas y homologadas que garanticen que no existe peligro alguno para las personas en cuanto a su uso. Es evidente y lógico el sentido de la norma en cuanto a la protección de las personas, pero también es evidente que puede ser usado como un coladero para seguir adelante con la experimentación animal. Para que ello no ocurra, es esencial llevar a cabo un férreo control y análisis de cada caso.

También contempla la directiva la posibilidad de no aplicarse cuando existan dudas sobre el posible peligro de un componente del cosmético y sea necesario realizar una investigación con experimentación al respecto. En esos casos debe comunicarse formalmente y pedir la excepción en el cumplimiento de la norma.

Por eso, son muchos los activistas y las ONGs que se han manifestado al respecto y que hablan de una directiva que aparentemente es contundente pero que, en la realidad, abre muchas puertas a su no cumplimiento.

Sin embargo, lo que más les preocupa a todos ellos no es lo anterior, al fin y al cabo esas excepciones requieren de unas comunicaciones y aprobaciones específicas. Lo que más les inquieta es la certeza de que, en estos momentos, se puedan estar comercializando productos cosméticos que, si bien no han usado la experimentación animal en su elaboración en la Unión Europea, sí lo han hecho en terceros países donde no está prohibido y donde, además, no existe constancia de ello por lo que no hay información al respecto. Mucho cuidado con este tema.