Asaltan la casa de James Blunt en Ibiza y se llevan una bayoneta de cuando fue soldado en Kosovo

La casa que el cantante James Blunt y su familia tienen en Ibiza, cerca de Santa Gertrudis, fue asaltada durante la madrugada del jueves pasado. Los ladrones se llevaron todas las camisas y camisetas del artista, un reloj de su abuelo y una bayoneta de la época de Blunt como soldado.

El cantante ofrece una recompensa económica por recuperar algunos de los objetos, "irremplazables" por su gran valor sentimental.

La policía sospecha que fueron tres hombres los que entraron en la vivienda, que se encontraba ocupada en ese momento aunque no por la familia Blunt, tras encontrar tres huellas dactilares desconocidas en el domicilio, ha informado la mujer de Blunt, Sofia Wellesley. La casa había sido renovada recientemente y se había contratado a varios trabajadores externos.

Los asaltantes se llevaron todas las camisetas y camisas, así como gafas de sol y numerosos objetos del cantante, además de unos gemelos de oro, un reloj de bolsillo que pertenecía a su abuelo y una bayoneta de la época de Blunt como soldado en la guerra de Kosovo.

El artista, en declaraciones a Diario de Ibiza, ha comentado que "entiende que son momentos difíciles en la isla debido a la gran crisis provocada por el Covid" y solicita tan solo la devolución de los bienes irremplazables debido a su gran valor sentimental.

Blunt, con buen humor a pesar de lo sucedido, ha dicho lo siguiente: "Los ladrones se llevaron unos 100 artículos, incluyendo una alfombra de piel de vaca blanca y negra que no le gustaba a mi esposa, así que sospecho que podría estar involucrada. También se llevaron todas mis camisetas y camisas, por lo que no deben tener un muy buen sentido de la estética, ya que no soy conocido por mi estilo. Pero en serio, entiendo que es un momento difícil para muchas personas en la isla y mi única tristeza real es que se hayan llevado algunos gemelos y un viejo reloj de bolsillo que perteneció a mi abuelo y una bayoneta de mi época de soldado en la guerra de Kosovo en 1999. Con mucho gusto pagaría una recompensa por su regreso y pueden contactar conmigo en el email james@jamesblunt.com".

Él y su mujer han hecho un llamado a través de las redes sociales y ofrecen una recompensa económica por la devolución o información sobre la ubicación sus pertenencias. La Policía y la Guardia Civil continúan investigando.