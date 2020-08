Miley Cyrus lanza 'Midnight Sky' entre rumores de ruptura con Cody Simpson

Miley Cyrus ha vuelto. Y es que la cantante, que para alegría de sus fans saca nuevo disco, 'She Is Miley Cyrus', estrena hoy su primer sencillo, 'Midnight Sky'. Toda una declaración de intenciones por parte de la siempre polémica artista, que promete convertirse en una de las protagonistas musicales del año. Con una imagen y estilo diferentes al que nos tiene acostumbrados, la ex de Liam Hemsworth dirige además el vídeo que acompaña a esta canción.



En constante evolución desde que la conocimos como Hannah Montana siendo tan sólo una niña, la estadounidense apunta con 'Midnight Sky', que habla de todas las experiencias vividas en el último año, a una nueva dirección artística. Una Miley renovada, más madura y segura de sí misma que nunca y... como no, tan sexy como siempre.



La propia Miley, más sincera que nunca, ha compartido en su cuenta de Instagram: "Ha sido una noche larga y el espejo me está diciendo que me vaya a casa. Pero ha pasado mucho tiempo desde que me he sentido así de bien por mi cuenta. Nueve años pasaron con mis manos atadas a las cuerdas. Por siempre y para siempre, no más". Sin duda, un potente mensaje de fortaleza el que lanza con 'Midnight Sky' que ya se está convirtiendo, a las pocas horas de su lanzamiento, en una de las sensaciones musicales del momento.





Sin embargo, no todo son buenas noticias para Miley. Y es que según asegura la web estadounidense TMZ, la cantante, con quien empezó a salir a finales de 2019 y con el que hasta hace nada presumía de felicidad a través de sus respectivas redes sociales. Una ruptura del todo inesperada que conocemos justo cuando se cumple un año de su traumática separación de Liam Hemsworth después de tan sólo ocho meses casados.